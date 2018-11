Profumo di pane e camelie

Nuvole e piogge nel fine settimana in provincia che vede diversi incontri dedicati ai sapori locali e non solo, mostre mercato dedicati ai fiori e tanti eventi per i più piccoli. Non mancano, le visite guidate in alcuni dei luoghi più suggestivi. Ecco tutti gli appuntamenti:

METEO

Sabato ancora cieli coperti con piogge sparse soprattutto al mattino. Nel pomeriggio piogge in attenuazione. In serata piogge solo su Piemonte, Varesotto, Ticino e asciutto altrove con qualche schiarita su Veneto, Bresciano e Mantovano. Clima mite, limite neve oltre 2500 m. Domenica cielo coperto, con schiarite soleggiate su Valtellina e Lombardia orientale, più ampie al mattino. Piogge inizialmente solo sul Piemonte, dal pomeriggio in estensione anche alla Lombardia occidentale e bassa padana. Ventilato da Est/SE sulla pianura. Clima sempre mite per la stagione. Limite neve oltre 2500 m.

4 NOVEMBRE

Moltissimi gli incontri, celebrazioni mostre per il 4 novembre, Giornata dell’Unitià d’Italia e delle Forze Armate. – ECCO TUTTI GLI INCONTRI

CASTAGNE, MERCATINI E CAMELIE

Varese – Da giovedì 1 a domenica 4 novembre in Piazza Monte Grappa “Trentino in piazza”, dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina.

Varese – Sabato dalle 10, in piazza Podestà la CastagnatAvis. I volontari Avis distribuiranno le caldarroste ed un “Punto Informativo” sarà a disposizione per coloro che vorranno richiedere informazioni sull’Associazione e sul dono del sangue.

Per allietare il pomeriggio sarà presente un “Caricaturista”. www.avisvarese.it

Casalzuigno – Un intero fine settimana dedicato alle camelie invernali: sabato 3 e domenica 4 novembre, dalle 10 alle 18, il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizzerà infatti a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno l’edizione autunnale della mostra e mercato “Le giornate delle camelie”, in collaborazione con la Società Italiana della Camelia. – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – Un’occasione per godersi cose buone fra i colori dell’autunno. È quella che si terrà domenica 4 novembre, col mercato bio e solidale del GiustoInPerfetto di Castello Cabiaglio. Il programma prevede alle 10.00 l’apertura mercatino con prodotti locali e biologici. – Tutto il programma

Vergiate – In programma la settima edizione della “Festa del pane”: sabato e domenica a Cuirone andrà in scena il sapore e la tradizione. ’antico forno a legna di Cuirone di Vergiate, è uno dei pochissimi ancora esistenti e funzionanti nel territorio della provincia di Varese: un weekend per celebrarlo – Tutto il programma

INCONTRI

Sacro Monte di Varese – “Renato Guttuso e La fuga in Egitto”, sabato, ore 15.00 al Centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi. Visita tematica a 35 anni dalla realizzazione dell’acrilico che decora la parete esterna della Terza Cappella, per scoprire la storia di quest’opera. L’appuntamento avrà inizio presso il Centro Espositivo Macchi alla Prima Cappella e poi si sposterà presso la Terza Cappella, che si raggiungerà spostandosi a piedi lungo la Via Sacra per ammirare meglio l’opera di Guttuso. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti: 366 4774873 – 328 8377206 – info@sacromontedivarese.it, Costo 8 € a persona, acquistabile on-line.

Sacro Monte di Varese – Visita guidata a vetri aperti – la discesa dello Spirito Santo. Domenica alle ore 11.00, 14.30 e 16.00 alla XIII cappella del Sacro Monte. Le visite, ad orari fissi, sono su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti e hanno un costo pari a 5 € a persona. Info: www.sacromontedivarese.it.

Varese – Domenica le Uscite Narranti vi portano a “La Madonnina in Prato e Biumo inferiore”, alle ore 14.30. Appuntamento alla Chiesa della Madonnina in Prato di Via Giuseppe Garibaldi. Durata 2h 30′ circa. Info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Varese – Sabato 10 novembre dalle ore 9 all’asilo Veratti di via Como “Convegno di Psicomotricità relazionale”, tra laboratori e testimonianze rivolto a genitori, insegnanti e psicomotricisti. Partecipazione gratuita – Tutto il programma

Varese – “Il Caffè degli Alpini”, ore 21.00 al Salone Estense del Comune di Varese

Via Sacco, 5, Celebrazione del centenario dalla fine della Grande Guerra. Don Bruno Fasani, direttore della testata ufficiale dell’Ana, “L’Alpino”, intervistato da Matteo Inzaghi, parlerà della Grande Guerra analizzandone i risvolti umani. Letture e video di repertorio faranno da sfondo ai canti del Coro ANA Campo dei Fiori. Ingresso libero.

Varese – Oktoberfoto conclude la sua undicesima edizione e premia gli audiovisivi. La serata è per il 2 novembre alle 21 in sala Montanari in via dei Bersaglieri 1. Durante la finalissima verrà presentato un cortometraggio dal titolo “Intrigo al Palace” per omaggiare il noir – Tutto il programma

Laveno Mombello – Prenderanno il via nel fine settimana una serie di appuntamenti, proiezioni e mostre dedicati a raccontare le realtà africana attuale e i temi dell’accoglienza. Gli incontri sono organizzati dalla biblioteca biblioteca comunale “Antonia Pozzi”, in collaborazione con Agrisol Servizi. In programma sabato l’incontro: Scenario macroeconomico sull’Africa a cura di Gianfranco Fabi dal titolo “L’africa è il nostro futuro” – Tutto il programma

Lugano – Il più grande evento Ticinese dedicato al mondo del turismo torna al Centro Esposizioni di Lugano dal 1° al 4 novembre 2018. Il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze 2018, giunto alla 16° edizione, è pronto come ogni anno a far sognare i Visitatori. – Tutto il programma

SPORT

Varese – È sempre più in crescita il torneo “Bambini a Canestro” che si disputerà per la quarta volta a Varese nel “ponte” del 1° Novembre. La manifestazione organizzata dalla Robur et Fides coinvolgerà per quattro giorni ben 32 squadre per un totale di circa 500 atleti del minibasket, sulla falsariga di quanto avviene a Pasqua per il “Memorial Garbosi”. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Torna al teatro di Varese il musical “Jesus Christ Superstar”, l’originale con protagonista Ted Neeley. Il musical che ha rivoluzionato il cinema e il teatro approda così a Varese il 3 novembre alle 21, nella versione diretta dal regista Massimo Romeo Piparo. – Tutto il programma

Saronno – In occasione della ricorrenza del 4 Novembre, che quest’anno coincide con il centenario della fine della Prima guerra mondiale, il Teatro Giuditta Pasta di Saronno propone per due giornate – il 3 e 4 novembre – “Milite ignoto”, lo spettacolo di Mario Perrotta – Tutto il programma

Angera – Un appuntamento speciale con la musica classica è in programma venerdì 9 novembre (ore 21.15) nella sala teatro di via Aldo Moro. Il Corpo musicale Santa Cecilia di Angera propone, nell’ambito del progetto “L’orchestra dal teatro alle scuole”, un concerto di Quintetto di legni dell’Orchestra filarmonica italiana. – Tutto il programma

SERATE E MUSICA

Gallarate – Venerdì 2 novembre alle ore 21.00 al Teatro Condominio Gassman (Via Teatro 5 / angolo Via Verdi 22) uno straordinario evento con Stefano Di Battista ospite del Trio Voltage di Bebo Ferra. Un’occasione unica da non perdere. – Tutto il programma

Gallarate – Sarà un mese con tanti eventi al circolo Arci Cuac, a Gallarate. Si parte venerdì 2 novembre: Andrea Fabiano propone “Trenta classici del rock”, un omaggio acustico agli artisti che sono entri nella leggendo del grande rock. – Tutto il programma

Varese – Venerdì 2 novembre, alle 21.15, si esibirà la FP Ensamble, formazione con all’attivo tre progetti discografici che nasce grazie alla collaborazione di due musicisti varesini Francesco Pinetti al vibrafono e Marco Conti al basso elettrico. Sabato 3 novembre alle 22 la serata vede “Cantine meets Black&Blue: Paolo Bonfanti, “I live” organizzata con Black&Blue. Domenica 4 Novembre alle ore 20.30 verrà proposto dall’associazione Teatro in Cantina di Nemo Videtur, una produzione di Orama Teatro (Vignate MI). – Tutto il programma

CINEMA

