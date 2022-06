Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 3, 4, 5 giugno

Nel primo fine settimana di giugno arriva il grande caldo con feste e sagre a volontà: dallo street food alla Schiranna di Varese, ai pizzoccheri, alle salamelle.

In tutta la provincia, partendo dal Museo Maga di Gallarate, arriva la prima edizione del festival Archivifuturi e poi musica e teatro.

Da questo weekend sarà disponibile la navetta gratuita per il Sacro Monte, la prima corsa sarà alle 10.10 e l’ultima alle 18.40.

METEO

LE PREVISIONI – Temporali e afa, anche a Varese arriva il grande caldo dell’estate

La fase dei temporali di venerdì anticipa due giorni di caldo afoso. Inizio di settimana prossima con caldo e ancora possibili rovesci – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

GAVIRATE – Al Centro Commerciale Campo dei Fiori arrivano le mascotte dei “Me Contro Te”. Sarà un’occasione per far divertire i più piccoli con i loro personaggi preferiti. Tutte le informazioni

VARESE – “Beertellina” porta a Varese tutto il buono della Valtellina. Nel menu anche gli “sciatt”, i taglieri e le birre artigianali di Sondrio e provincia. Tutte le informazioni

VARESE – Urban Lake Street Food arriva alla Schiranna. Quattro giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada e giochi per i bambini con ingresso gratuito e orario continuato. Tutte le informazioni

EVENTI

AZZATE – Gli Alpini di Azzate festeggiano il 75esimo anniversario dalla fondazione. Il programma delle celebrazioni del 4 e 5 giugno. Compie 75 anni il Gruppo di Azzate della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini e lo speciale anniversario verrà celebrato con una serie di eventi fissati per sabato 4 e per domenica 5 giugno – Tutte le informazioni

VARESE – Arriva la navetta gratuita per il Sacro Monte: sarà attiva per tutta l’estate 2022 nei weekend e festivi. Dal 2 giugno all’11 settembre servizio attivo tutti i weekend e festivi, la prima corsa sarà alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. Il servizio sostituisce la funicolare al momento chiusa per motivi di revisione ventennale dell’impianto – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – “Una lunga notte” alla Torre Colombera di Gorla Maggiore: si parla di libri horror e adolescenza. Venerdì 3 giugno alla Torre Colombera andrà in scena la presentazione di un libro carico di adrenalina e suspence “Una lunga notte”, di Manuel Sgarella e Ugo Marelli. Ingresso libero – Tutte le informazioni

GORLA MAGGIORE – Un tour guidato per conoscere piazza Martiri a Gorla Maggiore. Domenica 5 giugno il secondo appuntamento con “Conosciamo e valorizziamo il nostro territorio”, la nuova iniziativa dell’Assessorato alla Cultura di Gorla Maggiore per immergersi nella storia locale. Questa volta si visiterà piazza Martiri della Libertà – Tutte le informazioni

VARESE – CASALZUIGNO – “Appuntamento in Giardino” a Villa Panza di Varese e a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno. Visite guidate ed iniziative alla scoperta dei parchi dei beni del Fai – Fondo Ambiente Italiano in provincia di Varese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio torna la fiera del vinile. L’Associazione 33&45, con il sostegno del Comune di Busto Arsizio, presenta la decima edizione di un evento ormai consolidato – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Festa del Rugby Varese 2022: tutto quello che devi sapere. Tre giorni all’insegna dello sport, della musica e del Plastic Free – Tutte le informazioni

VARESE – Brunella a Varese in festa con la sagra di sant’Antonio di Padova. Durerà dal 3 all’11 giugno la festa di sant’Antonio da Padova alla Brunella, una sagra parrocchiale che sta prendendo sempre più piede in città – Tutte le informazioni

ANGERA – Musica, spettacoli e allegria: sul lungolago torna la festa della Gido. Un lungo weekend di eventi. L’apertura della manifestazione è in programma il 2 giugno alle 18. Tra gli appuntamenti anche lo spettacolo del clown “Il Pimpa” – Tutte le informazioni

BARASSO – A Barasso torna “Ballando e Cantando Sotto le Stelle”. Appuntamento sabato 4 giugno in piazza San Martino dalle 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Piatto principale gli gnocchi offerti in tre versioni tricolore. Presenti alla serata il duo Alex e Beppe, artisti musicali specializzati nel karaoke – Tutte le informazioni

PROVINCIA – Dalla pizza ai pizzoccheri le sagre tornano protagoniste della bella stagione in provincia di Varese. Come da tradizione la primavera e l’inizio dell’estate sono pennellate di appuntamenti mangerecci che vedono protagonisti le associazioni, i volontari e le pro loco di tutti i paesi – Tutte le informazioni

IL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE– Cosa fare nel weekend del 3, 4 e 5 giugno sul Lago Maggiore. Mostre, raduni e concerti: tanti gli appuntamenti in programma questo fine settimana sul Lago Maggiore – Tutte le informazioni

IL WEEKEND SUL LAGO CERESIO – Grandi firme, sagre e teatro per bambini: cosa fare nel weekend sul lago Ceresio. Diverse iniziative a Porto Ceresio, Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa nel lungo fine settimana che inizia il 2 giugno – Tutte le informazioni

MUSICA

COMERIO – La Musica degli Angeli arriva a Villa Tatti Tallacchini di Comerio. Appuntamento con la Rassegna “La Musica degli Angeli – Un percorso di Arte e Musica” domenica 5 giugno alle 18 nello splendido Parco di Villa Tatti Tallacchini a Comerio – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Sono già oltre 400 gli iscritti per la corsa intorno al Lago di Comabbio “Corri con Samia 2022”. Un percorso di 12 km attorno al lago di Comabbio, che vedrà la possibilità di partecipare anche in modalità Nordic walking e plogging – Tutte le informazioni

CAIRATE – Corsa e festa, torna la Fulgor Run a Cairate. Dopo due edizioni “ridotte”, torna a pieno regime il simpatico evento cairatese: appuntamento sabato 4 giugno – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Da Testori a Fontana: al Maga di Gallarate arriva il festival Archivifuturi. Il museo partecipa al festival con due mostre “Un altro mondo si dischiude” e “Screens”, legato al premio Città di Gallarate che investono il territorio dalla modernità del dopoguerra alle nuove tecnologie del presente – Tutte le informazioni

VARESE – Arbeitskreis 1972-2022 inaugura la stagione espositiva della Fondazione Morandini

Si tratta di una collettiva dedicata alla Storia dell’arte concreta, una corrente artistica nata alla fine degli anni ’40 – Tutte le informazioni

VARESE – La Casa Museo Pogliaghi di Varese tra i giardini più belli d’Italia: il 4 e 5 giugno visite guidate al parco. Anche a Varese l’iniziativa nazionale “Appuntamento in Giardino”. La visita può poi proseguire all’interno della Casa Museo, dove sono custodite la collezione e le opere dell’artista e dove, nel grande atelier, è esposto il modello in gesso della porta del Duomo di Milano – Tutte le informazioni

CASALZUIGNO – “Note d’Arte”, alla Sangalleria di Arcumeggia la mostra di Marco Costantini

Sangalleria di Arcumeggia è lieta di presentare in collaborazione con Bottega Costantini, la mostra “Note d’Arte” Marco Costantini incisioni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Il Liceo artistico di Varese in mostra a Castiglione Olona. Con l’esibizione “L’arte oltre i confini del tempo”, gli studenti esibiranno le proprie opere al Museo arte plastica – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Le stanze di Villa Fumagalli a Laveno Mombello ospitano la mostra di ceramica “Stanze d’Estate”. In mostra le opere di Eloisa Gobbo e Luce Raggi con la curatela di Fabio Carnaghi. L’esposizione è organizzata dall’Associazione Amici del MIDeC e MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico – Tutte le informazioni

LIBRI

PORTO CERESIO – Doppio appuntamento a Porto Ceresio con Toni Capuozzo. Sabato 4 giugno il giornalista presenterà il suo ultimo libro Balcania. Domenica parteciperà all’escursione alle trincee sul Monte Grumello – Tutte le informazioni

TEATRO

VARESE – “Una strada d’amore”, Pasolini e la costituzione al Teatro Apollonio. La regia è di Paolo Franzato. Sul palco i giovani attori del laboratorio teatrale del liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Varese. Il progetto ha vinto il bando LAIVin di Fondazione Cariplo – Tutte le informazioni