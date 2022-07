A Garabiolo le “pietre raccontano” il bosco

Il borgo verrà allestito per offrire al visitatore di scoprire la fauna e la flora locale rivisitate in chiave artistica

Dal 24 luglio Garabiolo si trasforma in un bosco. Il visitatore si trova immerso in una atmosfera unica, con angoli appositamente allestiti che abbelliscono le stradine acciottolate, le piazzette, l’antico lavatoio e i cortili, dove i protagonisti assoluti restano gli animali e la natura che ci circonda.

Un percorso sensoriale che si snoda attraverso tutto il borgo alla scoperta della fauna e della flora locali, riviste in chiave artistica, riprodotte sulle antiche pietre utilizzate per le costruzioni e su sassi in appoggio.

Il progetto nasce dall’idea di far conoscere il valore del territorio e la sua natura, immergendosi nella loro bellezza e riconoscere gli animali che la abitano. Il percorso è all’aperto, visitabile in piena autonomia ed in qualsiasi orario, seguendo l’itinerario indicato e la descrizione dei soggetti dipinti. Un’occasione per una bella passeggiata “nel bosco” che ha al suo interno un paesaggio ancora tutto da scoprire e per soffermarsi negli angoli più caratteristici del borgo, dove il tempo sembra essersi fermato.

Per maggiori informazioni visitare la pagina facebook Garabiolo oppure contattare il Gruppo Amici di Garabiolo all’indirizzo mail: gruppoamicigarabiolo@gmail.com