Il weekend culturale di Gemonio al museo Floriano Bodini

Sabato proiezione di un cortometraggio, domenica è la volta della carta stampata per celebrare un grande artista in uno scrigno di cultura e fascino nel cuore del paese della Valcuvia

Doppio appuntamento legato a cultura e territorio nel weekend a Gemonio con l0iniziativa “vieni a museo!”: sabato 17 settembre viene presentato il video realizzato dal Teatro del Sole e a seguire il concerto della rassegna “Interpretando suoni e luoghi”. Domenica 18 settembre, nell’ambito della mostra in corso, sono previsti due momenti per parlare di libri d’artista: un incontro in biblioteca civica e un laboratorio didattico al Museo.

Sabato 17 settembre 2022 alle ore 18.00 proiezione cortometraggio “Teatro del Sole racconta il Museo Bodini” Il cortometraggio, realizzato con la collaborazione di Teatro del Sole e la regia di Valentina Malcotti, si inserisce nel ciclo di Video “Vieni a museo!”, progetto promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano per la valorizzazione dei musei locali. Alla presentazione saranno presenti gli attori di Teatro del Sole e la regista Valentina Malcotti. a seguire concerto “Interpretando Suoni e Luoghi” Alessandro Mauriello, violoncello Fabrizio Buzzi, contrabbasso Musiche di Bottesini, Barriere, Rossini Presso il Civico Museo Floriano Bodini Via Marsala n.11 Gemonio a ingresso libero.

Domenica 18 settembre dalle ore 15.00 presso la Biblioteca Civica di Gemonio (via Rocco Cellina, 20), viene proposto un incontro dedicato ai libri d’artista e seguire alle ore 16.30 al Museo Civico Floriano Bodini (Via Marsala, 11) un laboratorio di libri d’artista condotto dall’artista e curatrice Antonella Prota Giurleo. Il libro d’artista si ispira al concetto di libro, assumendone spesso, ma non necessariamente, la forma. Generalmente si tratta di un’opera unica o di un’edizione a bassa tiratura, ovviamente numerata, firmata e datata. Un libro riutilizzato, fogli di cartoncino, carta o carta velina assemblati nelle modalità più varie e incollati tra loro possono così diventare libri a forma di quaderno, rotolo, fisarmonica, scatola o altri oggetti, e a loro volta raccogliere fotografie, colori, disegni, parole, frasi, fili…

Il laboratorio prevede tre momenti: informazione teorica (cos’è un libro d’artista e come si definiscono le varie categorie), visioni di immagini di libri d’artista e presentazione concreta di esempi in mostra, realizzazione individuale di un libro d’artista. Domenica 18 settembre ore 15.00 incontro libri d’artista Ore 16.30 laboratorio di libri d’artista condotto da Antonella Prota Giurleo per adulti e bambini (dai 6 anni) partecipazione gratuita info e iscrizioni info@museobodini.it – 3397596939 Mostra “Libri d’artista al Museo” a cura di Antonella Prota Giurleo, Cristina Rossi, Lara Treppiede fino al 2 ottobre 2022 Museo Civico Floriano Bodini Via Marsala, 11 21036 Gemonio (VA) Orari: sab-dom 10.30-12.30/15.00-18.00 Ingresso 3/5 € info@museobodini.it / www.museobodini.it