A Viggiù si prepara “Un Natale unico”, con la pista di pattinaggio e il mercatino

Domenica 4 dicembre apre la pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo, mentre l’11 ci sarà il mercatino di Natale nelle vie del centro con tante iniziative per grandi e bambini

(immagine di repertorio) – Natale a luci soffuse a Viggiù, dove l’Amministrazione comunale ha deciso di rinunciare alle luminarie per una scelta economica e ambientale, ma non a un bel programma con molti eventi per grandi e bambini.

“Un Natale unico” è il titolo del programma, che prevede diversi appuntamenti.

Domenica 4 dicembre torna “Viggiù on ice” con la pista di pattinaggio nel parco di Villa Borromeo. La pista la mattina sarà a disposizione delle scuole per lezioni di pattinaggio mentre il pomeriggio e la sera sarà aperta per il divertimento di ragazzi e adulti, arricchita con nuove proposte: serate a tema, spettacoli, musica e merende.

La pista sarà attiva fino all’8 gennaio.

Domenica 11 dicembre nelle vie del centro sarà allestito il mercatino di Natale con tanti stand, hobbisti, associazioni punti ristoro che faranno da cornice a spettacoli, concerti, animazione per grandi e piccini , mentre i bimbi delle scuole primarie saranno i portatori della Luce del Natale.

Le vetrine dei commercianti e semplici decorazioni orneranno piazza Albinola e l’alberone di Baraggia; gli alunni delle scuole primarie contribuiranno a vestire a festa il paese decorando gli abeti davanti alle loro scuole che l’Amministrazione comunale donerà loro nei prossimi giorni.

Tutto il programma qui