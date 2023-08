A Luino una serata dedicata a Carlo Maria Martini

Venerdì 25 agosto alle 21 presso Palazzo Verbania a Luino (Viale Dante 5 – lungolago) si terrà l’incontro “Carlo Maria Martini. Ripartire dalla parola“. La serata è organizzata dalla Città di Luino e vedrà come relatore Marco Vergottini, teologo e uno dei massimi esperti del pensiero martiniano. Moderatore della serata Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane. L’incontro, aperto a tutti, sarà un momento di ricordo del grande arcivescovo di Milano a undici anni dalla scomparsa.

Nel corso della serata verrà presentato il volume “La settima stanza del cardinale” (Solferino) che raccoglie alcune testimonianze di personaggi noti che hanno conosciuto e frequentato il cardinal Martini. Carlo Maria Martini è stato arcivescovo metropolita di Milano dal 1979 al 2002 e ha lasciato un segno indelebile nelle coscienze dei cattolici e dei laici. Sua fu l’intuizione della “Cattedra dei non credenti”; inoltre insegnò ai fedeli ambrosiani e non solo l’importanza della Parola. Martini è stata una grande figura a tutto tondo, e non va dimenticato.