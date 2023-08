Lo space-rock dei Rockets atterra a Taino

La formazione francese, famosa tra gli Anni 70 e 80 per canzoni come Galactica, Electric Delight e On the Road Again, sarà al Parco di Taino venerdì 18 agosto

La musica dei Rockets atterra a Taino per la più imperdibile serata di musica in calendario quest’estate nella provincia di Varese.

Venerdì 18 agosto, ore 21, l’iconico quintetto francese – famoso in tutto il mondo per le atmosfere fantascientifiche che ha hanno caratterizzato celebri brani rock e disco come Galactica, Electric Delight e On the Road Again – sarà in concerto al Parco Comunale di Taino.

Dopo la Notte delle chitarre di luglio, la Pro Loco si appresta dunque a un secondo importante evento, sempre nel segno della grande musica. Lo scenario del concerto si terrà al suggestivo il Monumento dei Punti Cardinali di Giò Pomodoro: il suggestivo “tempio” del prestigioso artista milanese dedicato all’astronomia sarà il palcoscenico perfetto per ospitare i sintetizzatori e le chitarre spaziali dello storico gruppo di punta tra gli Anni 70 e 80, fra i primi al mondo ad aver introdotto i laser nei propri concerti, dei veri e propri show.

Al concerto e nei successivi due giorni, sabato 19 e domenica 20 agosto, al Parco di Taino saranno presenti stands di Street Food. Il weekend organizzato dalla Pro Loco sarà infatti “lungo”: a completare il fine settimana la musica live con il 3io Gino (sabato) e la serata danzante con aperitivo organizzato dalla Pro Loco.

I biglietti per l’evento possono essere acquistati al prezzo di 10 euro (gratis per i ragazzi under 14) alle casse direttamente la sera dell’evento oppure sul sito http://www.ticketgate.it/event/rockets-in-concerto.