Musica, polenta e divertimento: torna la festa ai Baranzit di Angera

Dal 24 al 27 agosto il parco di via Volturno ospita la tradizionale festa estiva del rione

Il rione Baranzit di Angera torna con la sua festa dell’estate. Dal 24 al 27 agosto si rinnova l’appuntamento al parco di via Volturno. Per tutta la durata della manifestazione musica, buona cucina e occasioni di divertimento per tutti.

Il programma prevede anche una serata dedicata ai più giovani, quella di giovedì 24 agosto, con dj set “Made in provincia” a partire dalle 21.15. Il ricchissimo stand gastronomico sarà in funzione solo per la cena nelle prime due giornate (giovedì 24 e venerdì 25 agosto) e anche a pranzo nel weekend. Qui il programma completo

Sarà possibile trovare anche un mercatino dell’artigianato che accompagnerà la manifestazione per tutta la durata.