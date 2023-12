A Casciago si replica: secondo torneo di Risiko! con le finali regionali

Appuntamento domenica 14 gennaio a Villa Valerio. Ci saranno la seconda edizione del torneo di Risiko Open e le finali regionali Lombardia per una giornata da trascorrere tra carriarmatini colorati e obiettivi da raggiungere

A Casciago è in arrivo il secondo torneo di Risiko. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a luglio, il Comune di Casciago in collaborazione con RCU Aironi Gerenzano, club ufficiale di Risiko! riconosciuto da E.G. e Spin Master., ha deciso di replicare con ricche novità in più.

Appuntamento domenica 14 gennaio a Villa Valerio. Ci saranno la seconda edizione del torneo di Risiko Open e le finali regionali Lombardia. Un’opportunità per sfidare amici e avversari di turno per una giornata da trascorrere tra carriarmatini colorati e obiettivi da raggiungere. Si comincia alle 9 per concludere a sera, con pausa pranzo e cena gestite dal gruppo di grigliatori “Altrimenti ci Rubbiamo”, esperti nella cucina BBQ.

Il torneo seguirà le regole ufficiali. La giornata comprende un totale di 3 partite più semifinali e finali incluse con la quota associativa di 15€ comprensiva di pranzo e cena.

I tavoli saranno composti da 4 persone per un totale di 120 giocatori (aperto a tutti dall’età compresa di 8 anni). Sono previsti premi per i primi classificati ed espositori.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO DEL 14 GENNAIO A CASCIAGO

Ore 9.00 Apertura Iscrizioni

Ore 10.00 Prima Partita (+ 1° Turno Open)

Ore 12.00 – 13.30 Pausa Pranzo

Ore 14.00 Seconda Partita (+ 2° Turno Open)

Ore 17.30 Semifinali Lombardia (+3° Turno Open)

Ore 19.30 – 20.30 Pausa Cena/Aperitivo

Ore 21.00 Finale Lombardia (+ Finale e Finalina Open)

IL FORM PER ISCRIVERSI AL TORNEO

Per informazioni giacomo.baroni@comune.casciago.va.it