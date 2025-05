Andrea Zorzi in scena a Valfurva con “La Leggenda del Pallavolista Volante”

Il campione della Nazionale Italiana di pallavolo sarà protagonista dello spettacolo con compagnia fiorentina Teatri d’Imbarco per il festival teatrale Terra e Laghi

Una serata di grande teatro e sport si prepara a Valfurva: venerdì 24 maggio alle ore 21.00, presso il Palazzetto dello Sport, andrà in scena “La leggenda del pallavolista volante”, spettacolo di prosa a cura della compagnia fiorentina Teatri d’Imbarco.

Sul palco due interpreti d’eccezione: Andrea Zorzi, indimenticabile campione della Nazionale Italiana di pallavolo, e Beatrice Visibelli, attrice di grande spessore e volto storico della compagnia, guidati dalla regia di Nicola Zavagli.

Il testo è firmato da Zavagli insieme allo stesso Zorzi, con movimenti coreografici di Giulia Staccioli, ex atleta olimpica e coreografa, fondendo racconto autobiografico, poesia teatrale e forza fisica in una narrazione coinvolgente e originale.

Lo spettacolo porta sul palco la storia personale e sportiva dello “Zorro” (Zorzi) della pallavolo italiana: due volte campione del mondo, argento olimpico e protagonista degli anni d’oro della nazionale allenata da Julio Velasco. Ma non è solo un racconto sportivo: è un viaggio poetico e ironico attraverso i sogni di un ragazzo che ha imparato a volare senza staccarsi mai da terra, tra sogni, cadute e rinascite. Un intreccio di parole, gesti e visioni che raccontano con delicatezza la formazione di un uomo oltre il campione: il percorso tra rigore e passione, la fatica degli allenamenti, le vittorie, le sconfitte e la necessità di reinventarsi.

È proprio questo lo spettacolo, emozionante e originale, che il Palazzetto dello Sport di Valfurva si prepara ad accogliere, in un’unione straordinaria tra teatro e sport. Un evento imperdibile che parla a tutte le generazioni, mettendo in dialogo l’arte del palcoscenico e la passione sportiva, in una serata che promette emozioni autentiche.

Tutto il programma su www.terraelaghifestival.com e su www.teatroblu.it