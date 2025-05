“Su di noi… La nostra storia”: Pupo in concerto al Teatro di Varese, tra musica e ricordi

Giovedì 15 maggio alle 20.30 per una delle tappe del tour celebrativo “Su di noi… La nostra storia”, che sta girando le grandi città italiane ma andrà anche in Canada e in Germania

Musica, ricordi, emozioni con Pupo anche al Teatro di Varese, che accoglie il famoso cantautore toscano giovedì 15 maggio alle 20.30 per una delle tappe del tour celebrativo “Su di noi… La nostra storia”, che sta girando le grandi città italiane ma andrà anche in Canada e in Germania, celebrando successi che sono entrati di diritto nella storia della canzone italiana.

Lo spettacolo non è solo un concerto, ma un racconto in musica che attraversa oltre quarant’anni di carriera. In scaletta figurano alcuni dei brani più celebri del repertorio di Pupo: “Gelato al cioccolato”, “Un amore grande”, “Forse” e naturalmente “Su di noi”, che dà il titolo all’intero tour. Tra un brano e l’altro, l’artista offre anche momenti di narrazione, condividendo aneddoti e ricordi che hanno segnato la sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo.

Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, 69 anni, ha esordito nel panorama musicale italiano alla fine degli anni Settanta. Con una voce inconfondibile e uno stile immediato, ha conquistato un pubblico trasversale, portando la sua musica anche all’estero. Nel corso della sua carriera si è esibito in tutto il mondo, dall’Australia agli Stati Uniti, dal Canada ai Paesi dell’Est, dove gode ancora oggi di grande popolarità. Oltre alla musica, Pupo ha affiancato alla sua attività di cantautore anche quella di conduttore televisivo e radiofonico, diventando un volto familiare per il pubblico italiano.

I biglietti per il concerto “Su di noi… La nostra storia” il 15 maggio al Teatro di Varese sono disponibili su TicketOne, con prezzi che variano da 36 a 52 euro, a seconda del settore, al link:

https://www.ticketone.it/event/pupo-su-di-noi-la-nostra-storia-teatro-di-varese-19127443/