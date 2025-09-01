Ternate
A Ternate, un tributo a Mina apre la Festa di Santa Maria
Dopo il concerto, la festa prosegue domenica con la processione e un inedito canto dedicato a santa Maria di Ternate, e a fine mese con la mostra delle opere di Mario da Corgeno a Villa Leonardi
A Ternate appuntamento con le emozioni. Sabato 6 settembre alle 21:00, la Piazza del Municipio ospita un tributo a Mina, sotto le stelle e a lume di candela. Un concerto gratuito che inaugura la Festa di Santa Maria, organizzata dall’associazione culturale Trinate Nova con il patrocinio del Comune. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i grandi classici di un’artista che ha fatto la storia della musica italiana.
Un concerto tributo con artisti d’eccezione
Lo spettacolo A lume di candela – Tributo a Mina, porta sul palco la voce di Laura Pirri e il talento di Felice Maniero, per anni prima tromba solista dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Gli arrangiamenti e le musiche portano la firma del maestro Alessandro Modenese.
L’apertura della Festa di Santa Maria
Il concerto del 6 settembre inaugura la Festa di Santa Maria: appuntamento tradizionale per i cittadini di Ternate. Il programma prosegue domenica 7 settembre con la santa messa solenne alle 11:00 nella chiesa parrocchiale, seguita in serata, alle 20:30, dalla compieta solenne e processione con la statua di santa Maria bambina.
La processione è accompagnata dal concerto di campane a cura di Noi campanari di Varese: una piccola realtà composta da quattro campanari attiva dal 2020 con sede a San Fermo. A Ternate si esibiscono il responsabile del gruppo Nicholas Di Modica e Andrea Bertoni.
La serata si chiude con un momento importante: la prima esecuzione del nuovo canto ispirato alla Preghiera a santa Maria di Ternate, composto dal maestro Roberto Bacchini.
L’arte chiude la Festa di Santa Maria
A completare il calendario della Festa, dal 20 settembre al 5 ottobre a Villa Leonardi, si può visitare la mostra Le scorie dell’anima liberano il fascino della bellezza con le opere del maestro Mario da Corgeno. Gli orari della mostra saranno comunicati prossimamente.