Varese News

Tempo Libero

Ternate

A Ternate, un tributo a Mina apre la Festa di Santa Maria

Dopo il concerto, la festa prosegue domenica con la processione e un inedito canto dedicato a santa Maria di Ternate, e a fine mese con la mostra delle opere di Mario da Corgeno a Villa Leonardi

Mina settantanni
Spettacoli

06 Settembre 2025 - 07 Settembre 2025

A Ternate appuntamento con le emozioni. Sabato 6 settembre alle 21:00, la Piazza del Municipio ospita un tributo a Mina, sotto le stelle e a lume di candela. Un concerto gratuito che inaugura la Festa di Santa Maria, organizzata dall’associazione culturale Trinate Nova con il patrocinio del Comune. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo i grandi classici di un’artista che ha fatto la storia della musica italiana.

Un concerto tributo con artisti d’eccezione

Lo spettacolo A lume di candela – Tributo a Mina, porta sul palco la voce di Laura Pirri e il talento di Felice Maniero, per anni prima tromba solista dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Gli arrangiamenti e le musiche portano la firma del maestro Alessandro Modenese.

L’apertura della Festa di Santa Maria

Il concerto del 6 settembre inaugura la Festa di Santa Maria: appuntamento tradizionale per i cittadini di Ternate. Il programma prosegue domenica 7 settembre con la santa messa solenne alle 11:00 nella chiesa parrocchiale, seguita in serata, alle 20:30, dalla compieta solenne e processione con la statua di santa Maria bambina.

La processione è accompagnata dal concerto di campane a cura di Noi campanari di Varese: una piccola realtà composta da quattro campanari attiva dal 2020 con sede a San Fermo. A Ternate si esibiscono il responsabile del gruppo Nicholas Di Modica e Andrea Bertoni.

La serata si chiude con un momento importante: la prima esecuzione del nuovo canto ispirato alla Preghiera a santa Maria di Ternate, composto dal maestro Roberto Bacchini.

L’arte chiude la Festa di Santa Maria

A completare il calendario della Festa, dal 20 settembre al 5 ottobre a Villa Leonardi, si può visitare la mostra Le scorie dell’anima liberano il fascino della bellezza con le opere del maestro Mario da Corgeno. Gli orari della mostra saranno comunicati prossimamente.

Organizzato da

1 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.