Varese, un concerto per resistere con la musica: Riccardo Ceratti in via del Cairo

Un evento che unisce musica, riflessione e convivialità è in programma a Varese venerdì 26 settembre alle ore 18.00 presso la sede di Un’altra storia per Varese, in via Francesco del Cairo 34.

Protagonista della serata sarà il cantautore e musicista Riccardo Ceratti, che si esibirà in concerto nell’ambito della programmazione culturale 2025-2026. L’appuntamento, dal titolo evocativo “La musica non bombarda: resiste”, intende proporre un momento di arte e impegno civile, in cui la musica diventa veicolo di resistenza pacifica e di costruzione comunitaria.

Musica e parole

Accanto all’esibizione di Ceratti, sono previsti gli interventi di Nina Di Stasi, Giuseppe Musolino e Marisa Splendore, che offriranno ulteriori spunti di riflessione sul ruolo della cultura come strumento di dialogo e di pace.

Convivialità e solidarietà

Al termine del concerto, i partecipanti potranno condividere un’apericena con piatti tipici della tradizione asiatica, a cura di Sheena. Un’occasione per ritrovarsi in un contesto informale e proseguire il dialogo avviato durante la serata.

Una serata benefit

L’iniziativa rientra tra gli eventi benefit a sostegno di unaltrastoriaVArese. La partecipazione è a sottoscrizione libera e sarà possibile aderire al tesseramento 2025-2026 dell’associazione. Con questo appuntamento, Varese conferma ancora una volta il valore della musica e della cultura come strumenti di resistenza creativa e come linguaggi universali capaci di unire le persone.