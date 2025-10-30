Tramezzani, Javorcic e tanti ricordi in biancoblù: a Busto Arsizio torna “Schegge di Pro Patria”

Calcio, teatro e beneficenza si incontrano a Busto Arsizio. Sul palco storie di ex Tigrotti e la partecipazione dell’associazione “Assieme a Francesco”

La passione per la maglia biancoblù torna al Teatro Sant’Anna. Mercoledì 12 novembre alle 20.45 si terrà “Schegge di Pro Patria 2”, una serata che unisce calcio, teatro e solidarietà, organizzata dal Pro Patria Museum.

Sul palco ci sarà Daniele Giulietti, ex centravanti della Pro Patria e oggi attore, che interpreterà sei podcast teatrali dedicati ad altrettanti ex “Tigrotti”: Gipo Calloni, Paolo Tramezzani, Stefano Dall’Acqua, Roberto Labadini, Ernesto Vidal e Ivan Javorcic. Racconti di uomini e sportivi che hanno lasciato un segno nella storia biancoblù.

Durante la serata saliranno sul palco diversi ex giocatori che hanno confermato la loro presenza: Francesco Bartezzaghi, Pasquale Croci, Carmelo Dato, Marcello Grandi, Massimo Macchi, Vito Pocorobba, Giovanni Rosignoli, Luca Salvalaggio, Fabio Tibaldo, Andrea Tubaldo, Massimiliano Tumiati, Luca Tutone e Giuseppe Vitalone. Un’occasione per rivedersi e condividere ricordi ed emozioni.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione onlus “Assieme a Francesco”, che si occupa di sclerosi multipla e altre patologie affini. L’ingresso è libero, ma sarà possibile contribuire: una parte del ricavato sarà destinata all’associazione.

Schegge di Pro Patria 2 sarà una serata dedicata a chi ama la storia della Pro Patria e ai valori di solidarietà che da sempre accompagnano il mondo sportivo bustocco.