Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio

Tramezzani, Javorcic e tanti ricordi in biancoblù: a Busto Arsizio torna “Schegge di Pro Patria”

Calcio, teatro e beneficenza si incontrano a Busto Arsizio. Sul palco storie di ex Tigrotti e la partecipazione dell’associazione “Assieme a Francesco”

Pro Patria Museum
Spettacoli

12 Novembre 2025

La passione per la maglia biancoblù torna al Teatro Sant’Anna. Mercoledì 12 novembre alle 20.45 si terrà “Schegge di Pro Patria 2”, una serata che unisce calcio, teatro e solidarietà, organizzata dal Pro Patria Museum.

Sul palco ci sarà Daniele Giulietti, ex centravanti della Pro Patria e oggi attore, che interpreterà sei podcast teatrali dedicati ad altrettanti ex “Tigrotti”: Gipo Calloni, Paolo Tramezzani, Stefano Dall’Acqua, Roberto Labadini, Ernesto Vidal e Ivan Javorcic. Racconti di uomini e sportivi che hanno lasciato un segno nella storia biancoblù.

Durante la serata saliranno sul palco diversi ex giocatori che hanno confermato la loro presenza: Francesco Bartezzaghi, Pasquale Croci, Carmelo Dato, Marcello Grandi, Massimo Macchi, Vito Pocorobba, Giovanni Rosignoli, Luca Salvalaggio, Fabio Tibaldo, Andrea Tubaldo, Massimiliano Tumiati, Luca Tutone e Giuseppe Vitalone. Un’occasione per rivedersi e condividere ricordi ed emozioni.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione onlus “Assieme a Francesco”, che si occupa di sclerosi multipla e altre patologie affini. L’ingresso è libero, ma sarà possibile contribuire: una parte del ricavato sarà destinata all’associazione.

Schegge di Pro Patria 2 sarà una serata dedicata a chi ama la storia della Pro Patria e ai valori di solidarietà che da sempre accompagnano il mondo sportivo bustocco.

30 Ottobre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.