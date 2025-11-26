A Busto Arsizio “I clarinetti all’Opera” col Trio Magistrelli

Il prossimo appuntamento musicale de La Ponchielli ETS-APS, avrà luogo Domenica 30 Novembre 2025 alle ore 1645 presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile, Busto Arsizio.

Sarà di scena il Trio Magistrelli che proporrà un interessantissimo programma intitolato “I clarinetti all’opera!” e dedicato ai brani più iconici delle opere di Mozart, Verdi, Puccini e Lehár.

Interverranno il tenore Antonio Signorello e il pianista Leonardo Locatelli con alcune arie tratte dall’opera più famosa di U. Giordano: “Andrea Chénier”.

A commentare visivamente il susseguirsi dei vari quadri operistici ci saranno le scenografie di Federico Cordella e le luci di Claudio Colombo. Presenta Francesco Rumi.