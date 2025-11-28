Al Teatro Duse di Besozzo “Il secolo è mobile”, uno sguardo dal futuro sulle migrazioni in Europa

Sabato 29 novembre alle 21 al Teatro Duse di Besozzo, andrà in scena “Il secolo è mobile”, il monologo multimediale scritto e interpretato dal giornalista e documentarista Gabriele Del Grande.

Un evento ad ingresso gratuito che unisce teatro, cinema e giornalismo per raccontare la storia delle migrazioni in Europa, osservata da un punto di vista originale: quello del futuro.

“Il secolo è mobile” è un viaggio narrativo multimediale che ripercorre un secolo di migrazioni nel continente europeo, alternando fatti storici, immagini, narrazioni personali e riferimenti all’attualità. Il tutto viene presentato con lo stile coinvolgente e diretto di Gabriele Del Grande, noto per il suo impegno nel raccontare le frontiere dell’Europa e i percorsi dei migranti attraverso libri, reportage e documentari.

L’iniziativa è promossa in occasione della Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese, che si celebra proprio il 29 novembre, e si propone di offrire al pubblico una lettura critica e profonda dei fenomeni migratori, lontana da semplificazioni e stereotipi.

A presentare lo spettacolo sarà Giulio Rossini di Filmstudio 90, associazione culturale da anni attiva nella promozione cinematografica e sociale nel territorio varesino. Saranno presenti il Comitato varesini per la Palestina e Sanità di Frontiera Varese.

L’evento è organizzato in collaborazione con numerosi enti e realtà locali: tra questi il Sistema Accoglienza Integrazione (SAI), i Comuni di Besozzo e Comerio, l’associazione Oltremani, il progetto 100Venti, il collettivo Un Posto nel Mondo, la cooperativa Lotta e Filmstudio 90.

I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione tramite WhatsApp al numero 335/1299904. L’ingresso è gratuito.