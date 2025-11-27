The Watch porta i Genesis a Saronno: “The Lamb Lies Down On Broadway” in scena il 28 novembre

Sarà una serata dedicata al rock progressivo d’autore quella di venerdì 28 novembre alle 20.45, all’interno della rassegna Show: sul palco, The Watch, band milanese tra le più apprezzate nel panorama europeo dei tributi musicali, porterà in scena “The Lamb Lies Down On Broadway”, uno degli album più iconici dei Genesis.

Il concerto è parte del tour internazionale “The Watch plays Genesis”, un progetto che sta facendo il giro d’Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, riscuotendo un ampio successo grazie alla capacità della band di ricreare l’atmosfera e la potenza musicale dei Genesis degli anni ’70.

Un omaggio autentico a un capolavoro del rock

Con questo spettacolo, The Watch propone al pubblico una reinterpretazione fedele e appassionata dell’album pubblicato nel 1974, ultimo lavoro in studio con Peter Gabriel alla voce. L’esecuzione dal vivo è arricchita da un’interpretazione scenica intensa e coinvolgente, capace di trasportare gli spettatori indietro nel tempo, nell’epoca d’oro del progressive rock britannico.

Una band che incanta l’Europa (e non solo)

Nata a Milano, The Watch ha saputo conquistare un pubblico internazionale grazie alla voce di Simone Rossetti, incredibilmente vicina a quella del giovane Peter Gabriel, e alla qualità tecnica e interpretativa dei suoi musicisti Andrea Giustiniani – chitarra elettrica, chitarra 12 corde acustica; Mattia Rossetti – basso, chitarre 12 corde elettrica e acustica, Moog Taurus bass pedals, cori; Simone Rossetti – voce, flauto; Valerio De Vittorio – organo, pianoforte, sintetizzatori, mellotron, chitarra acustica, cori; Francesco Vaccarezza – batteria, cori.

Uno spettacolo che è molto più di un tributo: è un vero e proprio atto d’amore nei confronti della musica dei Genesis, con una cura maniacale per le sonorità originali, gli arrangiamenti e l’intensità emotiva che ha reso unico il periodo con Gabriel alla guida del gruppo.

Qui è possibile acquistare i biglietti online