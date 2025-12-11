Saronno
Il Concerto di Natale del Coro Hebel nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno
L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre alle 21. Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente”
12 Dicembre 2025
Venerdì 12 dicembre alle 21, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno, si terrà il tradizionale Concerto di Natale del Coro da Camera Hebel Città di Saronno, diretto dal M° Diego Ceruti, che guiderà il pubblico in un percorso musicale ricco di suggestioni natalizie.
Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente”, diretti dal M° Raffaele Cifani. Il progetto coinvolge bambini e ragazzi delle scuole in un percorso educativo e musicale, e rappresenta un ponte tra generazioni nel nome della musica condivisa.
La serata, ad ingresso libero, si svolge in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.