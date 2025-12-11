Il Concerto di Natale del Coro Hebel nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno

L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre alle 21. Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente”

Venerdì 12 dicembre alle 21, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno, si terrà il tradizionale Concerto di Natale del Coro da Camera Hebel Città di Saronno, diretto dal M° Diego Ceruti, che guiderà il pubblico in un percorso musicale ricco di suggestioni natalizie.

Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente”, diretti dal M° Raffaele Cifani. Il progetto coinvolge bambini e ragazzi delle scuole in un percorso educativo e musicale, e rappresenta un ponte tra generazioni nel nome della musica condivisa.

La serata, ad ingresso libero, si svolge in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.