Varese News

Tempo Libero

Natale nel Varesotto

Saronno

Il Concerto di Natale del Coro Hebel nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno

L’appuntamento è per venerdì 12 dicembre alle 21. Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente”

Saronno - Coro Hebel
Concerti di Natale

12 Dicembre 2025

Venerdì 12 dicembre alle 21, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Saronno, si terrà il tradizionale Concerto di Natale del Coro da Camera Hebel Città di Saronno, diretto dal M° Diego Ceruti, che guiderà il pubblico in un percorso musicale ricco di suggestioni natalizie.

Ad arricchire il concerto anche la partecipazione dei cori scolastici del progetto “Coralmente”, diretti dal M° Raffaele Cifani. Il progetto coinvolge bambini e ragazzi delle scuole in un percorso educativo e musicale, e rappresenta un ponte tra generazioni nel nome della musica condivisa.

La serata, ad ingresso libero, si svolge in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto.

11 Dicembre 2025
di

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.