Cosa fare il giorno dell’Epifania a Varese e nel Varesotto

Tra tradizione, momenti di comunità e iniziative pensate per i più piccoli, il Varesotto si prepara a celebrare la Befana con un ricco calendario di appuntamenti diffusi su tutto il territorio. Dal corteo dei Re Magi ai presepi viventi, dalle feste in piazza agli eventi più originali, come l’arrivo della Befana sul ghiaccio, il 6 gennaio diventa l’occasione per salutare le festività natalizie con pomeriggi di condivisione e intrattenimento. Comuni, parrocchie e associazioni propongono iniziative che uniscono riti religiosi, tradizione popolare e momenti di festa, coinvolgendo famiglie, bambini e intere comunità locali.

IL CAMMELLO, UNA TRADIZIONE TUTTA VARESOTTO

Quando si parla di tradizioni dolciarie legate all’Epifania, ogni territorio italiano ha la sua specialità. Ma c’è un dolce che a Milano nessuno conosce, che fuori dalla provincia di Varese sembra roba da marziani, eppure qui da noi è il re indiscusso del 6 gennaio: il cammello di sfoglia. – TUTTA LA STORIA

IL PONTE DELLA BEFANA

VARESE – Oltre 60 anni di storia: a Bizzozero torna il presepe vivente, per un’Epifania tra botteghe e figuranti. Il presepe vivente di Bizzozero, nato alla fine degli anni Cinquanta, torna il 6 gennaio con un’edizione 2026 ancora più interattiva e il Villaggio di Betlemme. Tutte le informazioni.

SACRO MONTE DI VARESE – Nel borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si sono accese le lucine di Natale e ci si sta preparando per il ricco programma di eventi, a cura di Archeologistics, che animerà i vicoli e i musei di questo storico luogo. – Tutte le informazioni

BRINZIO – Torna a Brinzio uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: la Befana del Fondista 2026, una manifestazione storica che viene riproposta con l’obiettivo di tornare alle origini e riscoprire il valore della tradizione, della condivisione e dello stare insieme. Tutte le informazioni.

CASSANO MAGNAGO – Una mattinata all’insegna dello sport, del piacere di stare insieme e della beneficenza. Martedì 6 gennaio Cassano Magnago ospita una nuova edizione della Befana Run, iniziativa aperta a tutti che unisce movimento, tradizione e attenzione al sociale. Tutte le informazioni

CASCIAGO – Tra fuoco, risotto e dolci per i bambini, il Gran Falò della Befana rappresenta un momento simbolico di passaggio e purificazione, ma anche un’occasione di incontro per tutta la comunità. L’iniziativa, curata dalla Pro Loco di Casciago con il patrocinio del Comune, della Protezione Civile e della Comunità Pastorale Sant’Eusebio, si svolgerà presso il campo di Sant’Eusebio a partire dalle ore 19.00. Tutte le informazioni.

ALBIZZATE – Albizzate si prepara a festeggiare l’Epifania con due appuntamenti speciali tra musica, tradizione e divertimento per tutte le età. Il 5 e 6 gennaio il paese sarà animato da iniziative che vedono protagoniste le associazioni locali, tra cori gospel, auto d’epoca e la tanto attesa discesa della Befana in mongolfiera. – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Martedì 6 gennaio la Befana incontra i bambini in biblioteca a Bodio per una festa in cui donare loro calze piene di dolcetti, raccogliere giochi usati e portare sostegno all’asilo. – Tutto il programma

GAVIRATE – La città dei “Brutti e Buoni” apre la stagione ciclistica nel Varesotto con “Aspettando la Befana“, l’evento cicloturistico organizzato da Ciclovarese. L’appuntamento, giunto ormai a essere un classico inizio d’anno per gli appassionati delle due ruote, si svolgerà con la formula “a concentramento”. Tutte le informazioni.

MALNATE – L’Epifania si celebra a Monte Morone. L’apertura del Monte è un’iniziativa che non rappresenta solo il momento conclusivo delle festività natalizie, ma segna un punto di svolta per il futuro di quest’area. Il Comune è infatti impegnato nel percorso di acquisizione della tenuta, un’operazione che punta a restituire definitivamente alla cittadinanza un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica e profondo valore simbolico .La salita verso Monte Morone comincerà alle ore 14 – Tutte le informazioni.

TURBIGO – Un pomeriggio di festa per grandi e piccoli è in programma lunedì 6 gennaio a Turbigo in occasione dell’Epifania. L’iniziativa, promossa dal Comune con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio, propone un calendario di appuntamenti distribuiti tra il teatro e la piazza. – Tutte le informazioni

SAMARATE – Lunedì 6 gennaio è in programma il Corteo dei Re Magi, promosso dalla Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine insieme al Comitato Cascina Sopra e all’Oratorio San Luigi. – Tutto il programma

INDUNO OLONA – Lunedì 6 gennaio è in programma il Corteo dei Re Magi, promosso dalla Parrocchia della Purificazione di Maria Vergine insieme al Comitato Cascina Sopra e all’Oratorio San Luigi. – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Il Comune di Gorla Minore invita le famiglie allo spettacolo dell’Alchimista delle Meraviglie tra effetti led e baby dance dopo i classici festeggiamenti parrocchiali – . Tutto il programma

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Un pomeriggio speciale dedicato ai bambini è in programma martedì 6 gennaio 2026 a Oggiona con Santo Stefano, dove la Befana farà il suo arrivo in una veste originale: sui pattini. – Tutto il programma

MONVALLE – Monvalle si prepara a celebrare l’Epifania con un concerto dedicato alle musiche tradizionali. Lunedì 5 gennaio, a partire dalle 21:00, sul palco della Chiesa di Santo Stefano va in scena l’Orchestra Ukom di ImmaginArte, guidata per l’occasione dalla bacchetta del direttore Carlo Taffuri. – Tutto il programma

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – La frazione di Maccagno di Cadero ospiterà l’evento «La Befana vien… a Cadero!!!», un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle famiglie per celebrare insieme la chiusura delle festività natalizie tra giochi, creatività e sapori locali. Tutte le informazioni.

LAVENO MOMBELLO – Le feste di Laveno si concludono con il concerto dell’epifania nella “Chiesa Vecchia”. Sul palco si alterneranno il Coro Nives, diretto da Massimo Mitrio, e il Coro ANA Arnica, guidato da Bruno Bresciani. Le due formazioni proporranno un repertorio studiato per la fine delle festività natalizie e accompagnare la comunità verso i prossimi appuntamenti dell’anno, a partire dal Carnevale. A seguire, alle 18 e 30, in programma il tradizionale Falò. Tutte le informazioni.

SESTO CALENDE – La Pro Sesto Calende e l’amministrazione comunale annullano lo sbarco della Befana dal fiume e ridimensionano l’evento del 6 gennaio dopo i tragici fatti di Capodanno a Crans-Montana. Restano iniziative in programma. – Tutte le informazioni

ARONA – Un itinerario che unisce arte, fede e paesaggio: è la proposta della visita guidata Arona tra Carlo e Federico, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 10:00. Organizzata da Archeologistics, impresa sociale attiva nella valorizzazione dei beni culturali del territorio, la visita condurrà i partecipanti alla scoperta del legame profondo tra Arona e la famiglia Borromeo, in particolare attraverso le figure di San Carlo e del cugino Federico. Tutte le informazioni.

MONVALLE – Lunedì 5 gennaio alle 21:00, sul palco della Chiesa di Santo Stefano a Monvalle va in scena l’Orchestra Ukom di ImmaginArte, guidata per l’occasione dalla bacchetta del direttore Carlo Taffuri. Il programma della serata spazia dai grandi nomi della storia della musica italiana alle musiche che da sempre rallegrano le festività. Accanto alle composizioni di Vivaldi, Verdi e Mascagni si possono infatti ascoltare brani tradizionali popolari e canti natalizi. Tutte le informazioni.

CINEMA

Natale 2025 al cinema: ecco i film nelle sale. Una programmazione varia quella al cinema per Natale 2025. Accanto ai grandi titoli capaci di attrarre il pubblico delle feste, il cartellone di quest’anno propone una selezione più articolata. – I film in sala

LIBRI DA LEGGERE



Come ogni anno, vi proponiamo una serie di libri consigliati dai giornalisti e dalle giornaliste della redazione. All’interno di questa lista trovate moltissimi titoli della narrativa contemporanea e di diverse case editrici. Buona lettura. – Leggi qui

ARTE E MOSTRE

MARCOTE -“Segno e osservazione”: a Morcote la retrospettiva dedicata all’artista del silenzioripercorre la vita artistica del pittore e ceramista Luigi Bello. La mostra sarà visitabile fino al 16 gennaio 2026. Tutte le informazioni.

GAVIRATE – Al Chiostro di Voltorre spazio ancora alla mostra Con gli occhi di Francesco dell’artista Francesco Toniutti. L’esposizione propone una serie di dipinti ispirati al Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, offrendo un’esperienza emozionale e di riflessione sul tema del dono, particolarmente significativo nel periodo natalizio. La mostra si inserisce nel ricco calendario di eventi natalizi, che include concerti di musica corale e classica nelle settimane successive, e rappresenta un importante momento culturale in vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, celebrato nel 2026: il 5 gennaio alle 18 sarà il turno della musica classica con il duo Lazzaroni. Tutte le informazioni.

CASTIGLIONE OLONA – “Natura in punta d’ago”: al Museo della Collegiata un ricamo seicentesco per gli 800 anni del Cantico delle Creature. Fino al primo febbraio il Museo di Castiglione Olona celebra San Francesco con un’esposizione dedicata alla bellezza della natura ricamata e dipinta. Tutte le informazioni.

VARESE – “Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati” : Varese dedica una mostra al Castello di Masnago. Fino a metà marzo la mostra esplorerà la sua capacità di catturare la bellezza dei paesaggi, siano essi pubblici o privati, attraverso l’obbiettivo di una macchina fotografica che ha saputo raccontare luoghi e architetture in modo unico. Tutte le informazioni.

GALLARATE – Il colore e le emozioni: al museo Maga di Gallarate apre la mostra “Kandinsky e l’Italia”. Progettata e realizzata dal Maga in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia, si concentra sulla centralità dell’opera e del pensiero del maestro russo in relazione alla scena europea e alla grande stagione dell’astrattismo italiano Tutte le informazioni