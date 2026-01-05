A Turbigo si festeggia l’Epifania tra teatro, piazza e animazione per bambini

Un pomeriggio di festa per grandi e piccoli è in programma lunedì 6 gennaio a Turbigo in occasione dell’Epifania. L’iniziativa, promossa dal Comune con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio, propone un calendario di appuntamenti distribuiti tra il teatro e la piazza.

Il programma prenderà il via alle 15.00 al Teatro Nuovo Iris, dove si terrà la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti alla mostra dei presepi. A seguire, spazio all’intrattenimento dedicato ai più piccoli in piazza Madonna della Luna, con le attività di animazione curate da Ely-Kids.

Alle 16.00, sempre in piazza, è previsto uno dei momenti più attesi: l’incontro con uno dei personaggi più iconici delle festività natalizie, la Befana, che farà il suo arrivo per salutare bambini e famiglie. Al termine dell’evento sarà offerta una merenda per tutti.

Il pomeriggio sarà accompagnato dalle musiche del Corpo bandistico “La Cittadina”, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione per salutare insieme le festività natalizie.