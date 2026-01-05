Turbigo
A Turbigo si festeggia l’Epifania tra teatro, piazza e animazione per bambini
Il programma prenderà il via alle 15.00 al Teatro Nuovo Iris, dove si terrà la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti alla mostra dei presepi
Un pomeriggio di festa per grandi e piccoli è in programma lunedì 6 gennaio a Turbigo in occasione dell’Epifania. L’iniziativa, promossa dal Comune con il coinvolgimento delle realtà associative del territorio, propone un calendario di appuntamenti distribuiti tra il teatro e la piazza.
Il programma prenderà il via alle 15.00 al Teatro Nuovo Iris, dove si terrà la consegna dei riconoscimenti ai partecipanti alla mostra dei presepi. A seguire, spazio all’intrattenimento dedicato ai più piccoli in piazza Madonna della Luna, con le attività di animazione curate da Ely-Kids.
Alle 16.00, sempre in piazza, è previsto uno dei momenti più attesi: l’incontro con uno dei personaggi più iconici delle festività natalizie, la Befana, che farà il suo arrivo per salutare bambini e famiglie. Al termine dell’evento sarà offerta una merenda per tutti.
Il pomeriggio sarà accompagnato dalle musiche del Corpo bandistico “La Cittadina”, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e condivisione per salutare insieme le festività natalizie.