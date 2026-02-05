Varese
Chalamet e il ping-pong: “Marty Supreme” protagonista al CineVillaggio di Varese
Il 10 febbraio 2026 il Multisala Impero ospita il film candidato a 9 premi Oscar. Una serata di grande cinema per sostenere i progetti del Villaggio del Fanciullo di Morosolo
La rassegna cinematografica CineVillaggio torna con il suo secondo appuntamento stagionale, portando sul grande schermo uno dei titoli più attesi dell’anno. Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 20:30, il Multisala Impero di Varese ospiterà la proiezione di “Marty Supreme”, l’ultima fatica del regista Josh Safdie.
Il film arriva in città preceduto da un incredibile successo di critica, testimoniato dalle ben 9 candidature ai premi Oscar 2026.
Ambientato in un’epoca in cui il tennis tavolo era considerato uno sport marginale, il film segue le vicende di Marty Mauser (interpretato da Timothée Chalamet), uno stravagante venditore di scarpe con un talento innato per il ping-pong.
Dopo una bruciante sconfitta nella finalissima dei mondiali, la vita di Marty diventa una ricerca ossessiva della perfezione. Il racconto si snoda tra sfide sportive, allenamenti estenuanti per diventare una leggenda del settore, conflitti personali, scontri con la propria famiglia e le tensioni con la comunità di origine, crescita, in un viaggio di formazione che lo porterà a trovare la propria strada nonostante le avversità.
Un cast stellare
Oltre a Timothée Chalamet, in lizza per la statuetta come Miglior Attore Protagonista, il cast vanta nomi di altissimo livello come Gwyneth Paltrow e il debutto sul grande schermo del rapper Tyler, The Creator.
Cinema per il sociale
Come da tradizione per il CineVillaggio, la serata unisce la cultura alla beneficenza. Parte dei ricavi sarà infatti devoluta al Villaggio del Fanciullo di Morosolo. I fondi raccolti contribuiranno direttamente alla realizzazione dei nuovi progetti educativi e di accoglienza previsti per l’anno in corso.
INFO E PRENOTAZIONI
Data: 10 febbraio 2026, ore 20:30
Luogo: Multisala Impero, Varese
Contatti: Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 348 7752555