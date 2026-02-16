Il quintetto di Calvi e Borroni racconta il jazz mondiale alle Carrozze HUB di Varese

Lo spettacolo proposto dagli Amici del Jazz Club Varese trasformerà lo spazio di via Albani in una mappa musicale che attraversa Stati Uniti, Giappone, Argentina e Francia tra note e narrazione

Il jazz si fa racconto itinerante a Varese con «Viaggio nel mondo del Jazz», un concerto narrato che promette di esplorare le diverse anime di questo genere musicale attraverso i continenti. Venerdì 20 febbraio, alle ore 21.00, lo spazio Carrozze HUB di via Albani ospiterà una serata che unisce esecuzione musicale e storytelling, portando il pubblico dalle radici statunitensi del jazz fino alle contaminazioni più inaspettate in Europa, Asia e Sud America.

Un itinerario musicale senza confini

Lo spettacolo non è solo un concerto, ma un vero e proprio percorso tra brani vocali che tocca culture differenti. Il programma spazia dal flamenco spagnolo alle melodie italiane, dai ritmi brasiliani reinterpretati in Giappone fino alla canzone d’autore francese e all’Inghilterra di Sting, concludendosi con le suggestioni emotive del tango argentino. Ogni tappa di questo viaggio sarà accompagnata da narrazioni che svelano gli intrecci tra musica, idiomi e storie popolari.

I protagonisti sul palco

A guidare questa esplorazione sonora sarà un quintetto di musicisti esperti: Claudio Borroni, nel doppio ruolo di voce e storyteller, sarà affiancato da Gianfranco Calvi al pianoforte, Livio Nasi al contrabbasso, Mauro Brunini alla tromba e Tommy Bradascio alla batteria. La formazione è parte della rassegna degli Amici del Jazz Club Varese, storica realtà cittadina che dedica i suoi appuntamenti alla memoria di Renato Bertossi.

Info e biglietti

L’evento, realizzato da Carrozze HUB in collaborazione con il Centro Gulliver, prevede un biglietto d’ingresso di 12 euro. I ticket sono acquistabili online sulla piattaforma Mailticket o direttamente presso la sede di via Albani 91 a Varese. L’appuntamento si inserisce nella ricca stagione musicale 2025/2026 dello spazio varesino, confermandosi come un punto di riferimento per la diffusione della cultura jazz sul territorio.