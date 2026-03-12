Cesare Camardo da Carù a Gallarate per presentare “No Easy Action”

Sabato 14 marzo la storica libreria di piazza Garibaldi ospita la presentazione del volume fotografico dedicato ai grandi concerti rock e jazz con la partecipazione dell’autore e dell’editore

Il mondo dei concerti, catturato nel vigore del bianco e nero, approda nel cuore di Gallarate per un pomeriggio dedicato all’editoria fotografica e alle note. Sabato 14 marzo, alle ore 16, la storica Libreria Carù di piazza Garibaldi ospiterà la presentazione ufficiale di «No easy action», il nuovo libro fotografico firmato da Cesare Camardo. L’incontro rappresenta un’occasione per esplorare, attraverso lo sguardo dell’autore, l’energia cruda che caratterizza le performance rock e jazz.

Un viaggio visivo tra rock e jazz

Il volume, edito da [LOW], si propone come un affascinante percorso visivo capace di immortalare non solo il gesto tecnico dei musicisti, ma l’atmosfera vibrante che si respira sotto il palco. Non si tratta di una semplice raccolta di scatti, bensì di un racconto emozionale che mette al centro il legame profondo tra l’artista e il suo strumento durante l’esibizione dal vivo.

Incontro con l’autore in piazza Garibaldi

L’evento di sabato pomeriggio non sarà una semplice esposizione, ma un momento di dialogo aperto con il pubblico. Saranno infatti presenti sia l’autore, Cesare Camardo, sia l’editore della collana, pronti a svelare i retroscena della nascita del libro, dalla selezione degli scatti più significativi fino alla scelta del titolo “No easy action”. Per gli appassionati di musica e fotografia del territorio, si tratta di un appuntamento imperdibile in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina.

LEGGI ANCHE: