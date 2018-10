Luoghi da scoprire e caldarroste nel piatto

Un fine settimana con il sole e tanti eventi in tutta la provincia. I sapori d’autunno sono nel piatto e le iniziative per tutta la famiglia sono tante. Ecco i nostri consigli per il weekend.

Meteo – Sabato soleggiato con foschie notturne. Più fresco all’alba ma clima mite in giornata con massime in lieve rialzo. In serata e nella notte formazione di qualche banco nuvoloso a ridosso delle Prealpi. Asciutto. Domenica probabilmente ancora soleggiato sulla Lombardia ma con nuvolosità via via più estesa sul Piemonte che potrebbe raggiungere a tratti anche Varesotto e Lario ma senza pioggia. Temperature in lieve diminuzione.

SAGRE, SAPORI E FESTE

Varese – Il bosco arriva in città, succederà domenica 14 ottobre in piazza Repubblica a Varese. A portarlo, sarà Coldiretti, con il patrocinio del Comune con tante attività per tutta la famiglia – Tutto il programma

Castello Cabiaglio – Domenica 14 ottobre ritorna il mercato bio&solidale del GiustoiNperfetto che proporrà come di consueto prodotti tipici e biologici, artigianato etico e creativo; inoltre, a partire dalle 12.30 sarà attivo il RistòBio del GiustoInperfetto. Nel corso del pomeriggio sarà possibile scoprire le bellezze del paese, grazie all’iniziativa “Conosci Castello Cabiaglio” – Tutto il programma

Casciago – Appuntamento con le castagne domenica 14 ottobre al parco giochi. S​i rinnova anche quest’anno la tradizionale “Castagnata” organizzata dalla Proloco Casciago – Tutto il programma

Casciago – Pranzo in famiglia domenica all’oratorio di Casciago che ospiterà la “Cinghialata” promossa dai gentitori per raccogliere fondi a sostegno della scuola dell’ infanzia “Asilo A. Dell’Acqua” di Casciago. L’appuntamento è alle ore 12 – Tutto il programma

Gavirate – Domenica 14 (e 21 ottobre), sul Lungolago di Gavirate la Pro Loco organizza la “Festa della Zucca 2018”. Ricchissimo banco gastronomico a base di zucca, musica con la Balcon Band, castagnata e tanto altro – Tutto il programma

Mustonate – Domenica 14 ottobre dalle 15 alle 18, il Borgo di Mustonate, in collaborazione con la Pro Loco di Buguggiate, vi aspetta con la Gran Castagnata 2018 presso l’area verde dell’Emporio dei Piaceri Campestri. Dalle 15 alle 18 castagne, gelato alla castagna e buon vino rosso. – Tutto il programma

Lissago – Falconieri, pony, giochi e tanti laboratori per bambini e ragazzi alla “Festa d’Autunno” di Lissago che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 14 ottobre nel campo sportivo di via Salvini, promossa come sempre dall’associazione Pro scuola materna di Lissago. – Tutto il programma

Caldana, Cocquio Trevisago – Continua l’ottobre caldanese per tutto il fine settimana. In particolare, ci sarà la possibilità di giocare a scacchi, ci sarà una scacchiera gigante e ci saranno le caldarroste. Attivo lo stand gastronomico con piatti tipici di stagione- Tutto il programma

Cadrezzate – Caldarroste in piazza a Cadrezzate. Nel pomeriggio di domenica 14 ottobre, nel parcheggio di Villa Quaini, è in programma una castagnata con vin brulé, aperta a tutti – Tutto il programma

Sesto Calende – Domenica 14 ottobre si terrà la quarta edizione di “Sesto delle Genti”, una giornata di festa per favorire incontri, scambio di conoscenze e riflessioni comuni sulla Convivenza e sulla Pace. Ospite Marco Rodari, “il Pimpa” – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Continua la tradizionale manifestazione dell’October Grap al Ristoro del Lago Delio per sabato e domenica – Tutto il programma

Induno Olona – Dolci e sapori d’autunno per il primo compleanno del Mercato della Terra. Sabato 13 ottobre per festeggiare il primo anno di attività del mercato agroalimentare del Piambello saranno presenti ben 24 produttori selezionati da Slow Food – Tutto il programma

Gorla Minore – La valle dell’Olona fa festa ricordando quando fischiava il treno. Domenica 14 ottobre, dalle 12 alle 18, giochi, biciclettata, cibi della tradizione e tanto altro con l’Associazione Amici della ferrovia della Valmorea – Tutto il programma

Bellinzona – Dal 12 al 14 ottobre a Bellinzona tornano i profumi d’autunno e con essi anche il tradizionale mercato dei formaggi che quest’anno spegne 29 candeline. Oltre ai tradizionali appuntamenti nel centro storico e le attesissime attività per bambini la rassegna collabora con l’evento Birra al parco dedicato agli amanti della birra, promosso dalla Città di Bellinzona e Museo Villa dei Cedri – Tutto il programma

Coimo – Valle Vigezzo (VB) – Dal 12 al 14 ottobre, a Coimo è in programma la 44^ Castagnata Coimese. La manifestazione prevede tre giorni ricchi di appuntamenti accompagnata da ricchi prodotti tipici locali – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, la delegazione Fai Varese e i Giovani Varese hanno organizzato diverse visite guidate e luoghi aperti: sarà possibile visitare Villa Toeplitz e conoscere la storia dei suoi giochi d’acqua e il Museo Castiglioni e l’acquedotto di Luvinate – Tutte le informazioni

Lombardia – In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, per tutto il weekend ci saranno visite a contributo in 94 luoghi e 19 itinerari a cura dei Gruppi FAI Giovani. Tra le aperture alcuni beni di solito inaccessibili o poco valorizzati – Tutti i beni aperti

Campo dei Fiori – Dopo la pausa estiva l‘associazione Amici del Campo dei Fiori riprende ad operare alla pulizia dei sentieri, che deve essere effettuata nel periodo in cui la vegetazione va in pausa, cioè nel periodo da ottobre a marzo. La prima escursione per la pulitura è prevista per domenica 14 ottobre, e riguarderà un sentiero sommitale al Campo dei Fiori. – Tutto il programma

Varese – E’ il fine settimana delle celebrazioni del 74esimo anniversario dell’ottobre di sangue varesino: il programma occupa il weekend del 13 e 14 ottobre, e si prolungherà venerdi 19, con un incontro intergenarazionale alla cooperativa di Biumo e Belforte – Tutto il programma

Varese – #liberifinoallafine” è il titolo dell’incontro che su terrà in Sala Montanari a Varese il prossimo 14 ottobre con inizio alle ore 16. Sarà la prima uscita pubblica della neonata cellula dell’Associazione Luca Coscioni. Ospiti dell’evento saranno Massimo Rossi, legale di Marco Cappato al processo per dj Fabo e Matteo Mainardi, coordinatore della campagna Eutanasia Legale. Il tema è proprio l’eutanasia in Italia dal punto di vista etico e legale, con riferimenti alla legge sul testamento biologico. – Tutto il programma

Varese – Una biblioteca vivente con le storie delle persone LGBTI+ (Lesbiche, gay, bisex, trans, intersex): è quanto prevede l’evento in piazza Monte Grappa organizzato da Arcigay Varese in occasione del Coming Out Day, sabato 13 ottobre dalle 14. Ogni persona potrà raccontarsi, proprio come un libro aperto – Tutto il programma

Comabbio – In occasione delle Giornate Fai d’Autunno, la delegazione Fai Varese invita all’atelier di Lucio Fontana. Gli iscritti Fai potranno quindi accedere al suo atelier nella casa di famiglia (Via Lucio Fontana, 450), mentre sarà aperta a tutti una mostra con le sue serigrafie e disegni (Via Garibaldi 560) e la visita alla tomba dove riposa – Tutto il programma

Comerio – Ultime aperture della Grotta Remeron. Domenica 14, 21 e 28 ottobre, alle 10 e alle 10.30, partono le ultime escursioni dell’anno; da novembre la Remeron torna ad essere territorio riservato ai pipistrelli – Tutto il programma

Daverio – Evento al Centro Commerciale Il Gigante di Daverio, “Da noi una raccolta…vitale”: porta tre bottiglie vuote e riceverai un buono da 1 euro da spendere nei nostri bar. Contribuiamo a tutelare il nostro Territorio con i consigli del nostro biologo marino presso lo stand. Domenica 14 ottobre vieni e incontra TOPO TIP. Orari uscite: 15-16-17-18-19 – Tutto il programma

Daverio – La società “Ginnastica Daverio”, organizza un ciclo di conferenze sul tema dell’adolescenza, in collaborazione con il Comune di Daverio e l’associazione Educamando. Le serate sono in programma venerdì 12 – Tutto il programma

Venegono Superiore – Il movimento pacifista varesino trova casa a Venegono Superiore. Domenica 14 ottobre sarà inaugurato al Castello dei Missionari la sede operativa di “Abbasso la guerrra”, il Centro di documentazione sui movimenti per la pace in provincia di Varese – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dia Sotto Le Stelle, manifestazione dedicata alla fotografia e all’arte multimediale giunta alla sua 27esima edizione, è pronta a stupire ancora una volta. I padiglioni di Malpensafiere saranno animati venerdì 12 e sabato 13 ottobre da decine di mostre fotografiche che comprendono i grandi nomi della fotografia ma anche ben 18 associazioni di fotografi del territorio e offriranno ad appassionati e curiosi una visione d’insieme dello stato di fatto della tecnologia in ambito fotografico – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Tra musica e Amazzonia, Duemilalibri debutta a Lonate. La manifestazione quest’anno fa tappa anche nel paese vicino a Malpensa, con un incontro con Pietruccio Montalbetti, chitarrista dei Dik Dik ed esploratore curioso in Sudamerica. Appuntamento per sabato, alle 16. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Il monologo teatrale, dal titolo “Intanto quegl’altri s’ammazzan” (Secondo studio). Sarà ospitato il 14 ottobre a Sub Strato (via Robbioni 5, Varese) alle ore 21.00. Ingresso a offerta libera – Tutto il programma

Besozzo – Conoscete la storia d’amore del pugile Marcel Cerdan con Edith Piaf? Vi emozionano ancora i ricordi di una prima vacanza in colonia? O magari siete lì pronti a farvi trasportare in una notte di folle e selvaggia passione? Per gli appassionati del racconto o per chi è semplicemente incuriosito da questa espressione teatrale, nei giorni 12, 13, e 14 ottobre, torna a Besozzo “Storie in tasca – festival internazionale di narrazione”. – Tutto il programma

Laveno Mombello – I Vigili del Fuoco vi portano a teatro. L’associazione del distaccamento di Laveno Mombello ha organizzato uno spettacolo teatrale per venerdì 12 ottobre, alle 21, alla Sala polivalente di Cuveglio: in scena la compagnia teatrale “Alta Tensione” con lo spettacolo “Il padre della sposa” – Tutto il programma

Cairate – Domenica 14 ottobre, il Cineteatro “Padre Giacomo Martegani” di Cairate ospiterà lo spettacolo illustrato LITTLE PIER – Lasciateci la fantasia con Pier Cortese – Tutto il programma

Cassano Magnago – Domenica 14 ottobre, dalle 16.30 alle 18.00, le sale di Villa Oliva a Cassano Magnago si riempiono di parole, gridate o sussurrate, lette o recitate, diventano teatro e palcoscenico di storie animate dai genitori del gruppo di lettura cassanese “Fuori dalle righe” – Tutto il programma