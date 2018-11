Lanterne, mercatini e risotti scaldano il weekend

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia di Varese dove ci saranno anche i primi eventi dedicati al Natale. Il tempo non sarà bello ma potete “consolarvi” un buon risotto o con le caldarroste.

Nel fine settimana continua anche Festival Glocal che fino a domenica propone incontri aperti a tutti dedicati al giornalismo ma anche all’arte, al cibo, alla musica e al cinema. In particolare, sabato sera, si terrà la serata “Donne come noi”: un talk show in cui scrittrici, giornaliste e influencer discutono di come si parla oggi di donne sui media, nel dibattito pubblico, nelle conversazioni private. Sul palco si alterneranno le storie di alcune protagoniste del libro Donne come noi: 100 storie di italiane che hanno fatto cose eccezionali (Sperling & Kupfer): atlete, scienziate, economiste che in pochi minuti racconteranno il loro modo di essere donne oltre gli stereotipi. Serata ad ingresso libero e gratuito. – Iscrivetevi

Nuvole e pioggia per tutto il fine settimana – Il meteo

Varese – Domenica 11 novembre al Circolo Arci Cascina Mentasti di Varese (in via Monte Nero 15) Potere al Popolo organizza “La castagnata del popolo”. A partire dalle 11 caldarroste, panini con la salamella, vin brulè e un mercatino del libro usato, con la possibilità di scambiare i propri libri. – Tutto il programma

Varese – La festa di San Martino si rinnova per il ventinovesimo anno e porta con sé alcune novità. Quest’anno la festa si terrà proprio nel giorno dedicato al santo, domenica 11 novembre, dalle ore 9.30. Risotto e tante attività per bambini – Tutto il programma

Casalzuigno – Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a due passi dal Lago Maggiore, propone quattro weekend da trascorrere in compagnia in attesa del Natale, come nel più autentico spirito della Festa. Si comincia sabato 10 e domenica 11 novembre con la mostra e mercato allestita tra le sale affrescate dove oltre 40 espositori proporranno il meglio delle loro produzioni: ceramiche, sete, arredi, abbigliamento, gioielli, oggetti d’arte e prodotti enogastronomici offriranno ottimi spunti per scegliere i regali da sistemare sotto l’albero. – Tutto il programma

Induno Olona – Profumi e sapori d’autunno al Mercato della terra del Piambello, in programma come sempre il secondo sabato di ogni mese a Induno Olona. Sabato 10 novembre tante bancarelle per acquistare verdure, farine, miele, marmellata e tanti altri prodotti della terra selezionati da Slow food. – Tutto il programma

Ferno – Ferno in festa per San Martino: si parte sabato con il concerto nella chiesa dedicata al santo. Domenica, oltre ad eventi e bancarelle, ci sarà anche la consegna del “San Martino d’oro” – Tutto il programma

Marchirolo – Venerdì, sabato e domenica c’è la festa patronale con tanti eventi e specialità gastronomiche. – Tutto il programma

Tradate – “La locanda degli animali” è al Parco Pineta. Laboratori, cantastorie, truccabimbi e visite guidate domenica 11 novembre dalle ore 14,30 al Parco Pineta. Ingresso gratuito – Tutto il programma

Varese – Apre l’Atelier per il gioco di configurazione dei bambini: sabato 10 novembre alle ore 10 il centro olistico Dimensione vita apre un Atelier di gioco di configurazione, per bambini dai 5 agli 11 anni – Tutto il programma

Varese – Quarto e ultimo incontro dell’anno domenica 11 novembre con i laboratori di Villa Panza Kids “Artisti si diventa”, promossi dal Fai. Dopo tempera, carboncino e acquerello, questa volta il laboratorio sarà dedicato ai pastelli ad olio, per apprendere una tecnica che davvero permette ai piccoli pittori di mettere “le mani in pasta”. – Tutto il programma

Varese – Contaminazioni #INbiblioteca domenica con “Disney World, il concerto”. Appuntamento alle ore 15.00 alla Biblioteca Civica. Il coro moderno del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese presenta un concerto unico nel suo genere: attraverso musica e immagini verrà messo in “scena” il magico mondo creato da Walt Disney.

Maccagno con Pino e Veddasca – Domenica 11 novembre 2018 alle ore 16.15 all’Auditorium di via Pietro Valsecchi 23, Burattini, pupazzi e cantastorie: sono i protagonisti anche del secondo incontro (saranno sei, in totale) contenuto nella quinta edizione di “Bim Bum Bam”, rassegna teatrale dedicata al pubblico dei più piccoli – Tutto il programma

Venegono Inferiore – Torna “Bimbi in festa”: risate, giochi e solidarietà. La manifestazione si svolgerà sabato 10 e domenica 11 novembre al Palazzetto di via Chiesa, con i comici di Zelig e Colorado, il clown Il Pimpa, spettacoli di danza, di magia, sport e laboratori – Tutto il programma

Gallarate – La “Scorpacciata dei colori” dà il via alla stagione per bimbi del Teatro del Popolo. Si apre in via Palestro la rassegna “Favole a merenda”, con cinque spettacoli di teatro d’attore, appuntamento per domenica – Tutto il programma

Lugano – La favola di Prezzemolina raccontata a teatro. Domeinca 11 novembre alle ore 16 per la rassegna “Home family” al teatro Foce è di scena “Prezzemolina”, della compagnia FaVolando – Tutto il programma

Como – Domeniche di Miniartextil dedicate ai bambini: 11 novembre l’associazione Arte&Arte propone “Miniarte”, speciali visite guidate per bambini dai 5 ai 10 anni all’esposizione della ex Chiesa San Francesco – Tutto il programma

MalpensaFiere – Amma e i suoi abbracci tornano a Malpensafiere. Da sabato 10 a lunedì 12 la guida spirituale indiana sarà a Busto Arsizio per meditazioni comuni e per dispensare i suoi famosissimi abbracci – Tutto il programma

Varese – Uscite Narranti per domenica in “Valle Olona archeologia industriale”. Appuntamento alle ore 14.30 al Parcheggio via Merano ang.lo Gabbani. I vecchi mulini hanno lasciato il posto alle conciarie. Ora le conciarie hanno lasciato il posto alle scuole¿ Il mondo cambia e le strutture si adeguano. Un viaggio a ritroso nel passato industriale della Valle Olona. Durata 2h 30′ circa.

Varese – Domenica incontro dal titolo “Paolo VI e l’Arte: La Bellezza che salva”: incontro con Luca Frigerio, dialogo sul rapporto di Papa Montini con l’arte alle ore 15.30. Appuntamento al Centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi (Via Conventino, 38/40 – Sacro Monte). Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206.

Varese – Sabato 10 novembre i volontari di Airc distribuiranno i Cioccolatini della Ricerca in tutta Italia e anche in dodici piazze di Varese e provincia – Tutto il programma

Varese – Mercatino di artisti, artigiani, hobbisti nella giornata di domenica nelle Vie Piazza Giovine Italia, Vie Rossini e Donizetti.

Varese – Alle ore 15.00 di sabato al Castello di Masnago, l’incontro “Segreti della Voce” alla Sala del Camino. Un incontro alla scoperta di come parliamo, del ruolo del respiro nell’emissione della voce, dei problemi che possono subentrare e delle soluzioni. Relatrice: Dott.ssa Patrizia Latorre, medico otorinolaringoiatra e foniatra. Evento organizzato da Accademia Musicale Papillons. Prenotazione e iscrizione all’associazione obbligatorie. Per info tel.: 371.171.48.02.

Cuasso al Monte – Domenica 11 novembre torna la lanternata di San Martino, la bella iniziativa per i bambini proposta dall’associazione On in collaborazione con la Protezione civile e gli Alpini d Cuasso e il dolce contributo della pasticceria Bacilieri. L’appuntamento è per le 17.15 al parcheggio di via Poncione (località Alpe Tedesco) per una bella passeggiata su un percorso non impegnativo e adatto a tutti nel bosco illuminato solo da lanterne. I partecipanti devono portare la propria lanterna. – Tutto il programma

Angera – L’11 novembre alle 17.30 il comune di Angera ricorda con Voci di gioia! la fine della Grande Guerra. Per celebrare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, dodici pannelli, contenenti una raccolta di immagini e documenti, ci permetteranno di ripercorrere i drammatici anni del 1914-1918, con particolare riferimento alla storia locale e agli angeresi che vi presero parte. – Tutto il programma

Besozzo – Sabato 10 novembre alle ore 17, verrà presentato il volume STORIA DELLA TRANSILVANIA di Ioan Aurel Pop e Ioan Bolovan, un approfondito studio che ha portato gli autori, (il primo Presidente dell’Accademia Romena) ad una sintesi sulla genesi della più grande provincia dell’odierna Romania. Il volume illustra con onestà e trasparenza il passato transilvano attraverso la prospettiva di ogni singola comunità etnica e confessionale che contribuirono a formare l’odierna Transilvania, una delle regioni più conosciute in Europa, affascinante e misteriosa, Terra ricca di cultura e di umanità!

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 10 novembre 2018 alle ore 17 all’Auditorium comunale (Via Pietro Valsecchi 23), spettacolo di teatro canzone e letteratura con Andrea Vitali e Francesco Pellicini, dal titolo “Già, infatti, è così”. Tratto da un testo inedito scritto dello stesso Vitali, autore di libri oggi tra i più apprezzati in Italia e non nuovo alle trasposizioni teatrali delle sue opere letterarie. – Tutto il programma

Varese – Domenica “Pomeriggi Teatrali 2018/2019” con Bella tutta: ore 17.30, Teatro “Gianni Santuccio” (Via Sacco, 10) di e con Elena Guerrini per la direzione artistica di Paolo Franzato. Biglietti: intero € 13, ridotto € 10 (soci Endas). Abbonamenti: intero € 35, ridotto € 25 (soci Endas).

Busto Arsizio – Domenica 11 Novembre 2018, si svolgerà la 27esima Edizione della Maratonina Città di Busto Arsizio, organizzata dall’Atletica San Marco di Busto Arsizio. Procedono bene le iscrizioni con oltre 1000 gli iscritti e che nell’ultima settimana avranno il solito boom che le porterà ad oltre 1500 presenti – Tutto il programma

Varese – E’ il weekend varesino di JazzMi che fa tappa in città con due concerti d’eccezione: sabato sera andrà in scena Peppe Servillo in un tour di canzoni di Battisti e Mogol, riarrangiate in versione jazz da Javier Girotto (fiati) con Peppe Servillo (voce), Fabrizio Bosso (tromba), Furio Di Castri (contrabbasso), Rita Marcotulli (pianoforte) e Mattia Barbieri (batteria). Domenica poi spazio ai più piccoli nel Salone Estense con Massimo Serra, batterista nei Treves Blues Band ma gli appuntamenti sono anche altri – Tutto il programma

Varese – Venerdì 9 novembre appuntamento con Glocal Musica e un incontro sulle case discografiche e alla comunicazione musicale. Sabato 10 novembre alle 22 con l’evento Common People e il dj-set a cura di deejay Dave. Sarà un’occasione per riascoltare i migliori pezzi degli ultimi decenni, dai Prodigy ai Kings Of Leon, dai Blink 182 agli Ac/Dc, dai Nirvana agli House Of Pain, dai Beastie Boys agli Strokes, da Fatboy Slim ai Black Keys e molti altri. L’11 novembre invece, Black & Blue Festival e Twiggy presentano: Angelo Leadbelly Rossi Duo. Cantante dalla voce profonda e chitarrista dallo stile scarno e diretto Angelo “Leadbelly” Rossi è da sempre osannato dalla critica specializzata che lo indica come uno dei più importanti bluesman italiani. Tutte le serate sono ad ingresso libero. – Tutto il programma

Varese – Junior Cally incontra i fan di Varese: appuntamento al negozio Varese Dischi per sabato 10 novembre, alle 18 – Tutto il programma

Valganna – Primo appuntamento con “Pietre miliari, incanto della Valganna”, il progetto che intreccia percorsi di cultura, socialità e spiritualità alla riscoperta delle “pietre miliari” che definiscono la storia ambientale, monumentale e sociale del territorio della badia di San Gemolo in Valganna. Si comincia domenica 11 alle 16.30 con un pomeriggio intitolato “Il canto delle pietre” che vedrà il duo (Sergio Patria) violoncello e Elena Ballario (pianoforte) eseguire la “sonata in La maggiore op. 69” di Beethoven e la “Sonata op. 40” di Boellmann. – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – Appuntamento con la lirica al teatro Soms: duetti, terzetti e quartetti da opere di Mozart, Rossini, Verdi e Puccini stregheranno il pubblico con voci di grandi artisti – Tutto il programma

Busto Arsizio – Doppio appuntamento nel weekend per i 100 anni dell’associazione Rossini. Entrambi gli incontri si terranno presso la sede dell’Associazione Musicale Rossini. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili – Tutto il programma

Cardano al Campo – Sabato 10 novembre alle ore 20, presso il Quarto Stato di Cardano al Campo, andrà in scena “A Londra per un thè” in collaborazione con l’associazione culturale Doppio Sogno. L’evento prevede una cena durante la quale gli invitati, oltre che degustare un ottimo menù, assisteranno ad una rappresentazione teatrale, che culminerà con un delitto. – Tutto il programma

Gallarate – Il Circolo Culturale Gallaratese, con il patrocinio del Comune di Gallarate Assessorato alla Cultura, propone sabato 10 novembre il concerto in memoria del cavalier Stefano Guarnieri. – Tutto il programma

Vanzago – Al “Bosco Wwf di Vanzago”, questo fine settimana, è possibile ammirare lo spettacolo del foliage. Il “Bosco Wwf di Vanzago” è in pieno periodo autunnale e le foglie si tingono di svariate tinte, donando al paesaggio un’esplosione di colori caldi e forti dal sapore romantico. – Tutto il programma

Turismo – Cinque ferrovie panoramiche da provare almeno una volta. Dalle Alpi svizzere all’Appennino ligure, dagli abeti della Val Vigezzo agli ulivi: cinque proposte per un viaggio rilassante e con viste mozzafiato – Tutto il programma

Varese – A Filmstudio’90 continua “Un posto nel mondo” con tanti appuntamenti – Tutto il programma

Le uscite al cinema – Al cinema con Penelope Cruz e Javier Bardem: i due attori sono interpreti del film “Tutti lo sanno”. Nelle sale anche “Hunter Killer- caccia negli abissi” e “Conversazione su Tiresia” – Le uscite al cinema