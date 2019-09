Buon cibo e solidarietà per un fine settimana per ogni età

Un fine settimana ricco di iniziative in tutta la provincia quello in programma sabato 14 e domenica 15 settembre. Ecco gli appuntamenti in provincia di Varese:

SAGRE E FESTE

Brinzio – La Sagra del Fungo di Brinzio fa trentasette: benvenuto autunno. Sabato 14 e domenica 15 settembre, cuore della manifestazione è la grande cucina del Parco comunale, che per due giorni sfornerà prelibatezze e specialità a base di funghi porcini e non solo – Tutto il programma

Comerio – Opere d’arte, mostre fotografiche e concerti. Il parco di Villa Tatti Talacchini si trasforma in un museo a cielo aperto e lo fa in occasione di un nuovo appuntamento di Microcosmi, il festival che nell’edizione 2019 ha visto come filo conduttore il tema “Differenze, la diversità è il motore del mondo”. L’appuntamento è per sabato 14 settembre, quando il bellissimo parco di Comerio e la Coffe House diventeranno il luogo in cui sarà possibile scoprire un nuovo “microcosmo”, tutto dedicato all’arte, tra incontri, musica ed esposizioni. - Tutto il programma

Casalzuigno – La Pro Loco di Casalzuigno organizza la “Festa della Solidarietà” per sabato 14 e domenica 15 settembre all’area feste con ricco menù e serate danzanti. Sabato mattina, alle 9, appuntamento “Ripuliamo il nostro paese” – Tutto il programma

Germignaga – Brezzo di Bedero – Domenica 15 settembre torna La Stracamagnada la passeggiata gastronomico-culturale attraverso il sentiero dell’Alto Verbano. Giunta alla 4^ edizione, si tratta di una facile passeggiata di circa 8 chilometri sul sentiero dell’Alto Verbano che è consigliabile ai bambini sopra i 6 anni (i bambini più piccoli possono partecipare solo se presenti i genitori o parenti responsabili). – Tutto il programma

Vergobbio, Cuveglio – Dai trattori d’epoca alle preziose informazioni sui funghi, dalle mostre fotografiche alle moto d’antan. Domenica prossima, il 15 settembre, la frazione di Vergobbio, a Cuveglio, si riempirà di vita. Ci sarà la possibilità di pranzare e passare una giornata nel mezzo della verde Valcuvia scoprendo quali tesori nasconde, tutti racchiusi all’interno delle corti private che per l’occasione saranno aperte ai visitatori. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Weekend per tutti i gusti quello che sta per arrivare a Maccagno con Pino e Veddasca con almeno tre appuntamenti per il prossimo sabato, oltre al concerto in programma per venerdì sera all’auditorium. Sabato 14 settembre 2019 gli Alpini del Gruppo di Veddasca organizzano la tradizionale ascesa al Sasso Corbaro e altro. Sempre sabato alle ore 16.30 al Punto d’Incontro di Maccagno (ingresso pedonale da Via Valsecchi 21, complesso Auditorium), si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva di Renata Bonzo, Cristina Bracaloni e Simonetta Chierici, dal titolo “La natura in acquerello”. – Tutto il programma

Buguggiate – Si terrà nell’area feste Tigros di Buguggiate la festa dell’uva. Sabato 14 settembre e domenica 15 verrà allestito uno stand gastronomico e la buona musica “verrà innaffiata” dal buon vino – Tutto il programma

Gazzada Schianno – Continua tutto il weekend la Festa Patronale dell’Addolorata, di Schianno. Venerdi 13 serata tipica calabrese con sapori e musica tradizionali. Sabato 14 MastersChiann vi aspetta con un super stand gastronomico, il tanto richiesto Cervellone e… a partire dalle ore 22.45 Caccia al tesoro in auto a tema cinema. Domenica 15, è il clou della Festa: comincia con la messa solenne, poi grande pranzo comunitario, al pomeriggio giochi e gonfiabili per grandi e piccini. Alle 20.15 processione per le vie del paese accompagnata dalla Banda MAM di Morazzone. Ultimo giorno, Lunedi 16 finali del torneo di calcio a 7 e spaghettata conclusiva. – Tutto il programma

Malnate – Tra schiumaparty e fuochi d’artificio, continua la Sagra Settembrina fino a domenica 15. Nel programma della manifestazione, tanta musica dal vivo con band, ma anche spettacoli, cultura e mostre, tornei, giochi, pesca e uno stand gastronomico che farà il giro del mondo: dalla paella alle specialità bavaresi, dai panzerotti ai risotti. Tra gli eventi, da segnalare lo spettacolo pirotecnico a conclusione della festa, domenica 15 – Tutto il programma

Arcisate – Una domenica per ricordare Nichi, ma anche per stare insieme e soprattutto per aiutare la ricerca contro le malattie onco ematologiche e il sostegno a bambini e famiglie che attraversano la difficile esperienza della malattia pediatrica. Domenica 15 settembre, a partire dalle 10, il Parco Lagozza si anima per la festa organizzata da un gruppo Genitori per la scuola di Arcisate con la Fondazione Giacomo Ascoli di Varese per L’arcobaleno di Nichi, iniziativa nata per ricordare Nicholas Bertolla, per tutti Nichi, un bimbo sfortunato che si è spento all’età di nove anni dopo aver combattuto una dura battaglia contro la leucemia. – Tutto il programma

Arcisate – Momenti di preghiera e di festa per tutta la settimana ad Arcisate, dove quest’anno le celebrazioni per la Madonna delle Grazie coincidono con il saluto a don Giampietro Corbetta (nella foto) che lascia la Comunità pastorale della Madonna di Useria per diventare parroco e responsabile della comunità pastorale Maria Madre Immacolata di Masnago, a Varese. In programma tre giorni di festa – Tutto il programma

Somma Lombardo – Gran programma per tre giorni con la Fiera del Castello 2019: venerdì il tradizionale concerto della banda, sabato il centro si anima con l’opera del famoso writer e il festival di giocolieri e performer, domenica l’atteso appuntamento con le bancarelle di hobbisti e artigiani – Tutto il programma

Busto Arsizio – Riparte la stagione del Circolo Gagarin. Sabato 14 settembre appuntamento con il primo concerto della stagione e cioè il punk di Young Blood e Scheletri (cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22). Domenica 15 puro relax al Circolo e poi da martedì 17 settembre tutto come sempre: aperti tutte le sere, tranne il lunedì, e la cucina attiva giovedì, venerdì e sabato sempre dalle 19.30.

Busto Arsizio – Torna anche quest’anno, nella sua 18° edizione, il BustoFolk, il festival delle tradizioni celtiche al Museo del Tessile (via Volta 6) organizzato dall’Accademia di danze irlandesi Gens d’Ys, con il contributo del Comune di Busto Arsizio, Regione Lombardia e Culture Ireland. Si tratta di quattro giornate, da giovedì 12 a domenica 15 settembre, all’insegna della riscoperta delle radici celtiche del nostro territorio attraverso musica, danza, approfondimenti storici e laboratori creativi sia per grandi che piccini. – Tutto il programma

Cassano Magnago – All’area feste di via Primo Maggio “Cena con gli alpini” e serata musicale a partire dalle 19.30. Le domeniche si pranza alle 12.30. – Tutto il programma

Gorla Minore – Il 14 e il 15 settembre il parco di Villa Durini sarà il protagonista di ‘Amusing Park’: un evento organizzato dai ragazzi del Centro Musicale del paese all’insegna della musica, dell’arte e del cibo di strada. Momento clou la jam session di sabato alle 18.30, quando il palco sarà aperto a tutti. – Tutto il programma

Marnate – La Pro loco Marnate e il Gruppo sagra presentano la sagra di S. Croce, che si terrà dal 13 al 16 settembre, alle scuole medie di viale Lombardia, per tutta la parte di festa, e in chiesa parrocchiale, per i momenti di preghiera e raccoglimento. Aperto lo stand gastronomico e serate danzanti. – Tutto il programma

Mendrisio – Sabato 14 e domenica 15 settembre la Svizzera festeggerà la 26esima edizione delle “Giornate europee del patrimonio all’insegna del motto “Colori”. Il tema di quest’anno invita alla riscoperta del patrimonio architettonico della Svizzera in tutte le sue forme e a discutere dell’impiego dei colori nello spazio pubblico. Durante questo fine settimana, negli oltre 300 luoghi che ospitano gli eventi in tutta la Svizzera – Tutto il programma

Lesa – Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna a Lesa, sul Lago Maggiore, la seconda edizione del Light Festival Lago Maggiore. L’iniziativa è in programma dal 13 al 15 settembre. A partire dalle 19.30 il centro storico e il lungolago di Lesa saranno illuminati da installazioni e performance di artisti nazionali e internazionali. – Tutto il programma

Valmalenco, Sondrio – Il 14 e 15 settembre la comunità della Valmalenco si ritrova nella caratteristica cornice di Chiareggio per celebrare il ritorno degli alpeggiatori dalle più alte quote e, con loro, le mandrie e i prodotti caseari di un’estate di lavoro fatto di riti immutati da secoli. Per due giorni Chiesa in Valmalenco e Chiareggio si trasformano in una passerella di sapori con il mercatino delle prelibatezze dei piccoli produttori locali, ma anche per la sfilata delle mucche ornate con originali e colorate decorazioni, tra le quali sarà eletta la vincitrice. Accanto a questi riti tradizionali tante iniziative in programma: escursioni guidate, laboratori didattici per ragazzi e famiglie per vivere un’atmosfera unica lungo tutto il weekend. – Tutto il programma

PEDALATE, ESCURSIONI E SPORT

Varese – Domenica 15 settembre Ciclocittà organizza una pedalata aperta a tutti da Varese alla Schiranna per aprire la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre). Il ritrovo è per le 9,30 in piazzale Trieste (davanti alla stazione delle FS). – Tutto il programma

Varese – E’ tutto pronto per dare il via ad un nuovo anno ricco di emozioni e tantissime novità targato Cus Insubria. Sabato 14 settembre il campus varesino aprirà i cancelli per l’open day che svelerà la vastissima offerta di sport e attività aperte a tutti. La giornata inizierà alle ore 15.00 con la possibilità di provare gratuitamente tutti gli sport: volley, danza, tennis, atletica e le tante attività legate al fitness. Si potranno conoscere gli istruttori, a disposizione per per fornire informazioni e delucidazioni sulle attività da loro gestite. – Tutto il programma

Travedona Monate – Appuntamento con un torneo di buon livello al Golf dei Laghi di Travedona Monate che nel fine settimana che va da venerdì 13 a domenica 15 settembre ospiterà il Campionato Italiano di Selezione maschile a squadre. Sui green di Travedona arriveranno 132 giocatori in rappresentanza di ben 33 circoli – Tutto il programma

Canegrate – Una corsa green in tutto. Inizialmente prevista a maggio e rinviata per maltempo, è in programma domenica 15 settembre a Canegrate la Roccolo Run. La manifestazione podistica non competitiva sulla distanza di 5 e 10 km, organizzata dall’Atletica Par Canegrate, è profondamente attenta all’ambiente. – Tutto il programma

Gallarate – “My green way” è un percorso pensato per le donne dalle donne: un evento unico nel suo genere, con nuovi sentieri da percorrere in un lasso di tempo lento, dove contano solamente l’ascolto, la natura e la libertà. Due week end previsti per settembre, ciascuno dalla durata di due ore: sabato 14 (15.30 – 17.30), domenica 15 (9.30 – 11.30), sabato 21 (15.30 – 17.30) e domenica 22 (9.30 – 11.30) presso il centro parco Cascina Montediviso di Gallarate. I percorsi saranno guidati dalla counselor professionista e formatrice Paola Gallicchio e da Anna Iovino, esperta guida ambientale ed educatrice. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Dall’8 al 15 settembre nella Basilica di san Vittore a Varese tornano le celebrazioni in onore della Madonna Addolorata. Per otto giorni sarà reso omaggio alla figura della Madre Afflitta presente sul Calvario, ricordata dalla statua posta nell’omonima cappella della Basilica della città. – Tutto il programma

Varese – Sabato 14 settembre torna il “Villaggio C.R.I.”, evento con cui il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana si presenta ai cittadini. La manifestazione, arrivata alla sua terza edizione, sarà realizzata nel centro della città partendo da Corso Matteotti toccando Piazza San Vittore, Piazza Podestà e Piazza Carducci. – Tutto il programma

Valcuvia – Un incontro di preghiera per stare insieme e celebrare la montagna: da 21 anni a questa parte si ripete la magia della messa in vetta sulla cima del Monte Nudo, in Valcuvia. Appuntamento per domenica 15 settembre – Tutto il programma

Luino – Sabato 14 settembre (ore 10-13/15-18), per la chiusura della mostra dedicata a Franco Rognoni in corso a Palazzo Verbania dal 18 maggio, si terrà «La casa di Franco Rognoni.Visita alle stanze dipinte». Un invito, a cura di Stelio Carnevali, volto a scoprire l’abitazione (Verbanetta, in via Sant’Onofrio 1) in cui l’artista ha vissuto sviluppando il suo estro: durante la giornata, infatti, è prevista una visita guidata esclusiva alle camere della sua dimora di Luino, dipinte negli anni in ogni angolo e superficie, con un intervento ambientale di grande poesia. – Tutto il programma

Daverio – Sabato 14 settembre 2019 alle Industrie Goglio di Daverio si terrà la Grande Serata Finale del ciclo di incontri dedicati alla stagione 2019 di “Musica nelle residenze storiche”. La rassegna è nata nel 2005 e non ha mai smesso di interessare un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta di poter assistere a spettacoli di qualità, nelle più belle residenze storiche della Provincia. – Tutto il programma

Buguggiate – In occasione dei suoi 50 anni, il fotoclub la Focale di Buguggiate propone un incontro con il celebre fotoreporter Giorgio Lotti. Quello di sabato 14 settembre è il primo dei due eventi che concluderanno l’anno dei festeggiamenti dell’importante traguardo di una delle associazioni più attive della provincia. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 15 settembre 2019, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza V. Emanuele II), si terrà il quarto e ultimo appuntamento del ciclo “Domeniche ad Arte: Essenze d’Arte”, dedicato al pubblico degli adulti. Con l’aiuto di una guida del servizio di Didattica Museale, potremo ammirare da vicino le rappresentazioni artistiche di alcune specie di piante, intraprendendo così un affascinante viaggio tra pittura e botanica. – Tutto il programma

Castellanza – Appuntamento venerdì 13 settembre alle ore 20,00 in piazza San Bernardo con la prima edizione del “Pic-nic solidale sotto le stelle”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Castellanza in collaborazione con la Comunità Pastorale di San Giulio e San Bernardo, è un’ottima occasione per incontrarsi, fare nuove conoscenze e anche un gesto concreto di solidarietà: sarà infatti possibile offrire un piccolo contributo per sostenere i progetti di Caritas, Cav e Mensa del Padre Nostro. – Tutto il programma

CINEMA

Le nuove uscite al cinema vedono, tra i protagonisti, Enrico Brignano in “Tutta un’altra vita”. Nelle sale anche “Grandi bugie tra amici”, il seguito di “Piccole bugie tra amici”. E poi c’è Katherine racconta la storia di Katherine Newbury (Emma Thompson), celebre conduttrice di talk show in fascia notturna alla televisione americana – Le uscite al cinema