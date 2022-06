Teatro, mosaico, laboratori e degustazioni: un fine settimana da non perdere a Cadegliano

Sarà un fine settimana ricco di eventi quello che si prepara a Cadegliano Viconago, dove sabato 11 e domenica 12 giugno “Cadegliano Festival – La piccola Spoleto” prosegue con spettacoli, incontri, laboratori, una mostra e tanto altro.

Il festival, giunto alla XII edizione e realizzato dal Teatro Blu di Silvia Priori, è dedicato al Maestro Gian Carlo Menotti, noto compositore nato nel 1911 proprio a Cadegliano e fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto

Sabato 11 giugno il festival prosegue con lo spettacolo “Clitennestra” del Teatro Scientifico di Verona alle 20.30 in piazza del Municipio a Cadegliano. Tratto da scritti di Eschilo, Euripide e Marguerite Yourcenar lo spettacolo è diretto e interpretato da Isabella Caserta e Jana Balkan.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, si potrà visitare la mostra del M° Luigi Bello, mentre dalle 17 alle 19 in biblioteca La banca del tempo propone un laboratorio di mosaico.

Dalle 18,30 alle 20,30 all’Oratorio di Arbizzo è in programma la Sangriada (sangria e grigliata), mentre a Cadegliano alle 19,30 si potrà gustare un fresco aperitivo.

Alle 20,30 – oltre allo spettacolo teatrale – è in programma una conferenza sul tema “Donne e mito” con la professoressa Paola Biavaschi dell’Università dell’Insubria di Varese. In contemporanea esposizione di quadri del M° Luigi Bello e interventi poetici del Centro Teatrale Universitario di Varese.

A fine spettacolo, alle 22, si potrà passare da Arbizzo per la Sangriada.

Domenica 12 giugno alle 18, all’Oratorio di Arbizzo è in programma “Suoni in rivolta”, uno spettacolo per bambini proposto dalla Fondazione Aida, mentre a Cadegliano si potrà visitare la mostra di Luigi Bello dalle 15 alle 17.

Alle 19 degustazioni e risottata all’oratorio di Arbizzo.

Molto soddisfatta, dopo la prima settimana di festival l’attrice Silvia Priori: «Tutto è iniziato nel migliore dei modi! Il grande pubblico che ha applaudito lungamente “Elena di Sparta” mi ha gratificata fin giù nell’ anima! Un inizio magico per la nostra XII edizione di Cadegliano Festival – Piccola Spoleto dedicata al M. Menotti che ogni anno amiamo ricordare, come piaceva a lui, attraverso i più svariati linguaggi artistici. Grande inizio, grande pubblico! Desidero ringraziare tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questo Festival che proseguirà fino al 19 giugno: prima di tutti mio marito Roberto Gerbolès , i miei tre figli meravigliosi, tutto il mio staff a partire da Lorenzo Rochi, i docenti dell’Università dell’Insubria di Varese, presenti ogni sabato sera per introdurre al tema dello spettacolo (Daniela Cermesoni, Paola Biavaschi e Giulio Facchetti), il super apprezzato M° Luigi Bello che ci regala una particolare mostra unipersonale aperta al pubblico fino al 19

giugno, la poetessa Aleksandra Damnjanovic che ha voluto dedicarci bellissime poesie, la Banca del Tempo di Rosaria Torri con Il Flo di Arianna Laboratorio di tessitura e mosaico, aperto ogni sabato. Un grazie a tutte le istituzioni che sostengono il festival: il ministero dello Spettacolo, Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Varese, Fondazione Cariplo, la Fondazione Comunitaria del Varesotto, il Comune di Cadegliano e tutte le associazioni del territorio. Un grande lavoro di squadra che ha contribuito ad un grande inizio festival».

L’ingresso agli spettacoli costa 2 euro (gratuito fino ad anni 20), mentre l’iscrizione ai laboratori per bambini e famiglie costa 8 euro e comprende l’aperitivo.

Prenotazione spettacoli e laboratori: info@teatroblu.it – 345 5828597

Tutto il programma su www.teatroblu.it