Ad Arbizzo si terrà una gara di pigiatura dell’uva per grandi e piccini

Arbizzo è una pittoresca frazione del comune di Cadegliano Viconago incastonato nelle Prealpi che affacciano sul Lago Ceresio. Per quanto si parli di poche migliaia di persone che vi abitano, il paesino può vantare una vivace attività sociale che spesso anima le sue vie.

E’ il caso della Festa dell’Uva, che quest’anno cade dal 16 al 18 settembre, e che per tre giorni porterà stand gastronomici, serate danzanti e una competizione decisamente particolare nel piccolo comune. Se gli stand gastronomici apriranno alle 19:00 di venerdì, offrendo polenta con funghi e contorni vari, grigliate e altre delizie cucinate dai volontari, la serata di sabato sarà all’insegna della musica e dei balli a cura di un Dj.

Ma non finisce qui, la cosa decisamente più curiosa saranno le due gare di pigiatura, sabato sera per i grandi e domenica pomeriggio per i più piccoli. Gli organizzatori promettono “ricchi premi” ai vincitori. Per iscriversi è necessario recarsi direttamente alla festa.

Domenica lo stand gastronomico sarà aperto a pranzo dalle 12.30, mentre alle 15:00 è previsto un ricco aperitivo.