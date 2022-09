Festa della Bascula a Castiglione Olona

Domenica 18 settembre “A tutto vapore! ” festa per il centenario della Bascula a Castiglione Olona con gli Amici della Ferrovia della Valmorea

Domenica 18 settembre “A tutto vapore! ” festa per il centenario della Bascula a Castiglione Olona. Torna l’appuntamento con la “Festa della bascula”, iniziativa annuale organizzata dall’Associazione Amici della Ferrovia Valmorea in con la collaborazione con l’Associazione del Seprio ed il patrocinio del Comune di Castiglione Olona, nell’area della vecchia fermata castiglionese della “Ferrovia della Valmorea” (Via A. Diaz), linea ferrata percorsa fino agli anni settanta da treni merci che, costeggiando il fiume Olona, transitavano tra Cairate, Castiglione e Malnate.

L’edizione di quest’anno coinciderà con il centesimo anniversario della “bascula pesa carri”, la vecchia pesa che serviva a misurare tara e carico dei vagoni ferroviari che partivano dalla stazione di Castiglione Olona, e sarà l’occasione per gli organizzatori, oltre che per ripercorrere la storia e le curiosità della linea ferrata, anche per festeggiare l’evento con laboratori didattici, mostre d’arte, modellismo, auto d’epoca e tanti altri eventi collaterali.

Aperto a tutti, l’appuntamento avrà inizio alle ore 10.00 per poi proseguire fino a tardo pomeriggio. Per maggiori informazioni visita www.amicidellaferroviavalmorea.it