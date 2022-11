L’arte invade il borgo di Castiglione Olona, domenica un doppio evento con Kubeart

Doppio appuntamento con l’arte domenica 20 novembre a Castiglione Olona, grazie all’associazione Kubeart che in occasione dei festeggiamenti per il sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona e della fondazione del borgo, ha programmato una serie di iniziative per promuovere la cultura e le tradizioni legate a questo luogo di elezione.

Durante tutta la giornata si potrà visitare il Mercato dell’arte e si svolgerà un’estemporanea di pittura, scultura e fotografia sul tema “Scorci di Castiglione Olona: officina d’arte senza tempo”.

Al concorso, aperto a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni, possono partecipare gli artisti che desiderano imprimere le proprie emozioni in un esercizio di “plein air” seguendo interpretazioni e sensazioni strettamente personali. I temi sono dettati dallo stesso luogo, per le architetture antiche, per l’arte contemporanea del M.A.P, dove vi è una collezione firmata da artisti di fama internazionale, per il paesaggio circostante, snodo importante della via Francisca del Lucomagno, senza dimenticare i due grandi protagonisti di questo sito identitario: il Cardinal Branda e Masolino da Panicale.

L’amministrazione comunale, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, per favorire l’interazione fra arte, turismo e territorio, ha concesso a Kubeart e agli artisti anche la possibilità di usufruire e poter dipingere nell’affascinante cortile di Palazzo Branda Castiglioni con il suo bellissimo portico d’onore. In occasione della giornata di domenica 20 novembre all’interno dello stesso Palazzo Branda, si potranno inoltre visitare altre iniziative presso le sale espositive, come la rassegna Scarpe Rosse che presenta “Fuori dalla Rete”, mostra personale di Sonia Cattagnoli e Dophe, Denise Giordano.

Le opere consegnate a Kubeart verranno visionate nei giorni successivi da un comitato artistico formato da Gloria Tamborini, artista dell’Accademia di Brera; Valeria Vanetti artista, addetto stampa, libera professionista; Santina Buscemi, giornalista di VareseNews; Darena, artista illustratrice; Mario Bollati, fotografo; Diego Gaetano Braghò, avvocato e collezionista d’arte; Roberto Gandola, fotografo ritrattista; Giuseppe Zucco, pittore e scultore di Castiglione Olona.

L’associazione, organizzerà successivamente una mostra dedicata alla manifestazione nella ex sala consiliare di Castiglione Olona, dove verranno esposte le opere vincitrici per ogni categoria.

Per tutta la giornata nelle vie del borgo si potranno ammirare le bancarelle del mercato “L’arte incontra il borgo“, consueto appuntamento di ogni terza domenica del mese, con l’esposizione lungo le vie del centro storico delle opere di una serie di creativi che vogliono far apprezzare ad pubblico appassionato la loro arte.

Le iniziative sono realizzate con il supporto editoriale di Adriano Barcella.