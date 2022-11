Novembre alla Libreria degli Asinelli di Varese

Dal 5 al 13 di novembre ritorna #ioleggoperché

Chiunque lo desideri può donare un libro a un nido o un asilo o una scuola primaria, media o superiore. Le scuole e le librerie si gemellano e approntano a volte anche delle liste di titoli preferiti. La Libreria degli Asinelli di via Bagaini 14 a Varese si è gemellata con 65 scuole di Varese e provincia. Alcune scuole poi realizzano lavori creativi legati a un tema. Quest’anno il tema è quello dell’inclusione. In libreria potete passare per ammirare il lavoro dei bambini della scuola Felicita Morandi che sabato hanno inaugurato la settimana (lunga) di questa fantastica iniziativa con tre fascicoli dedicati alle storie si Luis Sepúlveda, da loro fumettate.

Tutti i libri donati tra il 5 e il 13 di novembre saranno consegnati alle scuole ai primi di dicembre. Nella primavera 2023 poi gli editori faranno il cosiddetto “raddoppio,” con donazioni pari a quelle raccolte in autunno, per arricchire sempre di più le aule di piccoli e grandi alunni.

Vuoi partecipare e donare qualcosa anche tu, anche se magari non sei (più) un genitore? È semplicissimo. Vieni in libreria, scegli un libro da donare e una scuola cui destinarlo, scrivi sull’etichetta la tua dedica ed è fatta. E se non hai tempo di passare fisicamente in libreria, scrivi tramite email o whatsapp, ti manderemo il link per il pagamento e potremo fare tutto a distanza.

I sabati per i bambini

Due sabati di novembre al mattino letture e incontri per i bambini.

12 novembre ore 10.30

Chicco Colombo e il suo teatrino Kamishibai con “Puntino e altre storie”

26 novembre ore 11.00

Roberta Cerini e le sue “Storie Arrotolate”



Ingresso libero, si raccomanda la puntualità

Pagine Ribelli

Nuovo gruppo di lettura con Davide D. Longo

16 novembre ore 19.15

Due mercoledì al mese dalle 19.15 – 20.30 con iscrizione a Burritos aps e acquisto del libro.

Si comincia (primo incontro) con “In ogni caso nessun rimorso” di Pino Cacucci.

Si legge, si commenta, si cercano altre storie di ribelli.

Iscrizioni aperte, partecipazione gratuita.

Giovedì 17 novembre ore 18.00

Incontro con Giovanni Zoboli (Topipittori) in dialogo con Paolo Colombo per raccontarci il suo libro “I bambini”

Al termine firmacopie.

Un incontro per chi ha cura dell’infanzia Preludio alla formazione di un gruppo di studio su libri&infanzia.

“Ogni uomo è stato un bambino” che lavorerà periodicamente sulle tematiche.

Ingresso libero.

Raccomandata la prenotazione.

Marcel e Madeleine

Tributo a Marcel Proust (nel centenario della sua morte)

Venerdì 18 novembre ore 19.00

Per appassionati, refrattari, incerti, curiosi e fan del leggendario autore della Recherche.

Una chiacchierata informale ed entusiasta, con letture di brani, narrazione di episodi e qualche madeleine.A cura di Laura Branchini.

Ingresso libero.

È gradita la prenotazione.

Giovedì 24 novembre ore 18.00

Incontro con Giuliano Boccali e Sabrina Ciolfi per presentarci il libro “Tutto è sacro in India” con proiezione di spezzoni di film di Bollywood.

Al termine firmacopie.

Ingresso libero.

Raccomandata la prenotazione.

Domenica 27 novembre, Workshop con Chicco colombo e il Teatro Kamishibai

Origini e Storia del Teatro Kamishibai

Dimostrazioni d’uso attraverso la presentazione di brevi storie, letture , conte, filastrocche

Il Kamishibai e la pedagogia

Spiegazione riferita alla costruzione del Butai (il teatrino)

Preparazione e presentazione da parte dei partecipanti di brevi storie

Orari

Dalle 10.00 alle 13.00

Pausa dalle 14.00 alle 16.30

Iscrizione 60 euro.

Materiali d’uso e consumo compresi.