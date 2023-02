Dodi Battaglia fa tappa al Teatro di Varese

Dodi Battaglia, il famoso chitarrista e compositore dei Pooh, torna sul palco con lo spettacolo “Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi”. Diretto da Fausto Brizzi, lo spettacolo racconta, attraverso la musica e la chitarra, la vita artistica di Dodi e dei suoi successi.

Nel corso dello spettacolo, Dodi dialoga con le sue “compagne di viaggio” (le sue chitarre) attraverso aneddoti, retroscena, e immagini inedite che testimoniano il suo lungo percorso artistico. Il risultato è un atto d’amore per la bellezza dei suoni e degli strumenti.

Con oltre 140 brani composti, di cui più di 70 per i Pooh, Dodi Battaglia è uno dei chitarristi più apprezzati in Italia. Ha ricevuto molti riconoscimenti prestigiosi, tra cui il titolo di “miglior chitarrista europeo” conferito dalla rivista tedesca “Die Zeitung” nel 1981 e dalla rivista “Der Spiegel” nel 1986. La Fender ha realizzato una chitarra con il suo nome e l’azienda australiana Maton lo ha scelto come testimonial.

Platea Vip € 36,00 | Platea Poltronissima € 32,00 | 1° Galleria € 28,00 | 2° Galleria € 24,00