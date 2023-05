A maggio chitarra e pianoforte protagonisti al Conservatorio Puccini di Gallarate

Chitarra e pianoforte saranno i protagonisti del mese di maggio al Conservatorio G. Puccini di Gallarate in Teatro del Popolo – via Palestro, n° 5.

Il 18 alle 18:30 vi sarà l’evento “Uneven clocks”, presentazione ed esecuzione degli studi per chitarra del compositore contemporaneo Umberto Bombardelli, a cura di Marco Bonfanti; il 24 alle ore 20:30 i chitarristi C. Poli Cappelli e A. Pace ci delizieranno con il loro concerto “Bach inspirations”, con musiche di Bach e Castelnuovo-Tedesco; il 26 alle ore 18:30 “Musiche dell’Ottocento per due chitarre”, una lezione-concerto a cura del duo Marco e Stefano Bonfanti.

Il 24 alle ore 18.30, ritorna Vinyl Vintage Venue, con la presentazione del disco Claude Debussy. Images – Estampes – Nocturnes, a cura dell’interprete, Andrea Micucci; il giorno successivo, alle ore 18:00 le giovanissime allieve Yaryna Burlak e Viktoria Esposito delizieranno il pubblico con un appuntamento per la rassegna “Virtuose e virtuosi al pianoforte”.

Maggio si conclude poi con il concerto “Around Bach” di mercoledì 31, ore 20:30, che vedrà Maria Clementi interpretare pagine di Bach, Dallapiccola e Corea.

In calendario per questo mese anche i concerti dei Licei Musicali e delle Scuole Convenzionate con il Conservatorio Puccini e una rappresentazione a cura delle classi di canto, coordinate dal M° Nunzia Santodirocco e dal M° Andrea Mastroni: in scena il 27 maggio alle ore 20:30 alcuni estratti dal dramma giocoso Giannina e Bernardone di Domenico Cimarosa. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Non mancate!