Musica live, danze e festeggiamenti. A Busto Arsizio torna il Capodanno celtico

Una serata straordinaria di musica live, danze e festeggiamenti per celebrare l’antica festa celtica di Samonios è quella che si svolgerà, come ogni anno, martedì 31 ottobre al Museo del Tessile di Busto Arsizio quando si festeggerà la decima edizione di Celtic New Year – Capodanno Celtico, organizzato dall’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Secondo antiche leggende, negli ultimi giorni di ottobre si celebra la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno, il tempo del ritiro e la rinascita con l’inizio del nuovo anno.

Per festeggiare questo importante passaggio delle stagioni, una notte di musica live e di emozioni, animerà il Museo del Tessile, una festa danzante accompagnata dai ballerini Gens d’Ys e da due concerti live (sul palco i Duilleoga e The Clurs).

Attimi di pauroso teatro con la compagnia Dramatrà, gustose prelibatezze e allo scoccare dell’ora di mezzo tutti in cerchio per un momento di riflessione. Un connubio perfetto di attualità e antiche leggende. Anche i bambini saranno coinvolti nelle varie attività, dal divertimento assicurato.

Il programma

Gli appuntamenti inizieranno nel pomeriggio dalle 18.00 alle 19.00 (due turni) con Fate, Folletti e altre creature magiche. Personaggi incantati che si nascondono, ma sembrano perfetti per essere protagonisti di storie, di un piccolo grande viaggio fiabesco per bambini e adulti di tutte le età. Sana paura e puro divertimento. A cura di Dramatrà.

Alle ore 19.00 Stage di danze folk nordeuropee, lezione primi passi, per non perdere nemmeno un ballo durante i concerti della serata.

Alle ore 21.00 tutti in pista, si entra nel vivo della festa a ballo con il gruppo dei Duilleoga e la loro interpretazione della musica tradizionale irish.

Alle 22.30 saranno sul palco, The Clursuna band varesina con una sezione ritmica martellante nella quale si mischiano riff punk con melodie di chiaro stampo irlandese, per un concerto irish folk rock, con un vasto repertorio di canzoni irlandesi.

Immancabile la premiazione della “Zucca più bella”. Non c’è capodanno celtico senza le tradizionali zucche, sarà fondamentale portarne una personalizzata, intagliata, decorata, luminosa, soprattutto molto spaventosa, per esporla al giudizio del pubblico, che premierà le tre più belle.

Saranno presenti nell’area il mercatino artigianale e punti ristoro con cibo, bevande calde, birra, idromele e sidro. In serata sarà offerta la fantastica zuppa di Zucca condita con ingredienti misteriosi.

Dress code a tema consigliato: streghe, maghi, elfi, creature fantastiche, travestimenti paurosi per scacciare “le creature” indesiderate in questa magica notte, sana paura e tanto divertimento.

Allo scoccare della mezza notte, una tradizione che si ripete, un momento per riflettere in cerchio, per abbandonare i momenti negativi e lasciare spazio a nuovi sogni! Bruciare simbolicamente, attraverso bigliettini volanti, tutto ciò che si vuole dimenticare per aprirsi ad una nuova vita. Happy New Year!!

Informazioni :

Capodanno Celtico – 31 ottobre 2023 dalle 18.00 Museo del Tessile – Via Volta 6 – Busto Arsizio (VA)

info@gensdys.it www.gensdys.it

Ingresso: 10 euro (gratuito per bambini fino ai 12 anni e invalidi 100%)

I biglietti sono acquistabili solo in loco

Tutti gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia.