Festa della Mamma, a Materia un pomeriggio di incontri e creatività con “Mamme in Cerchio”

Un’occasione per ritrovarsi e festeggiare tra testimonianze, laboratori e divertimento per tutte le età. Appuntamento sabato 10 maggio alle 15.00 nel nuovo spazio libero Varesenews

Un’occasione per condividere, creare e stare insieme. È lo spirito che animerà la “Festa della Mamma”, in programma sabato 10 maggio, dalle 15.30 alle 19.00, a Materia Spazio Libero VareseNews, situato in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.

L’iniziativa, promossa da Mamme in Cerchio, intende offrire un pomeriggio di festa e di comunità, con attività pensate per mamme, bambini e famiglie. L’evento, infatti, non sarà soltanto un’occasione per celebrare la maternità, ma anche un’opportunità per costruire legami e trascorrere alcune ore in un ambiente accogliente e creativo.

Il programma prevede numerose attività coinvolgenti. Tra queste:

Un banchetto “ai ferri corti” , dove sarà possibile trovare lavori fatti a mano, ideali per realizzare un regalo originale per la mamma.

Un laboratorio creativo con lo Scarabocchio , pensato per stimolare la fantasia dei più piccoli.

Un momento dedicato alla musicoterapia , per avvicinare le famiglie al potere benefico della musica.

Letture animate per bambini , che trasformeranno le storie in momenti di condivisione.

Testimonianze dirette sulla maternità , per riflettere insieme sulle sfide e le bellezze dell’essere madri.

Infine, per chiudere in allegria, karaoke e balli popolari, per celebrare il valore della festa e del ritrovarsi.

Durante il pomeriggio sarà inoltre offerta una merenda per tutti i partecipanti. L’ingresso è gratuito.