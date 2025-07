A Saronno due serate di “Cinema sotto le stelle” nell’arena di Casa Morandi

Due serate di grande cinema all’aperto attendono il pubblico di Saronno nel fine settimana con un doppio appuntamento della rassegna “Cinema sotto le stelle”, che porta sullo schermo dell’arena di Casa Morandi due pellicole premiate agli Oscar 2025.

Venerdì 1° agosto: “Conclave”

Il primo film in programma è “Conclave”, thriller di 120 minuti diretto da Edward Berger con un cast d’eccezione che include Stanley Tucci, Ralph Fiennes e Isabella Rossellini.

Il film, vincitore del Premio Oscar 2025 alla miglior sceneggiatura, ha ottenuto anche un Golden Globe e quattro premi Bafta.

Domenica 3 agosto: “A Real Pain”

La seconda proiezione domenica 3 agosto propone “A Real Pain”, commedia drammatica di 90 minuti diretta da Jesse Eisenberg. La pellicola si è aggiudicata l’Oscar 2025 per il miglior attore non protagonista, un Golden Globe e due Bafta.

Le proiezioni si tengono nell’arena estiva di Casa Morandi, spazio ormai diventato punto di riferimento per gli amanti del cinema all’aperto in città. L’ingresso è aperto a tutti e non richiede prenotazione. Le proiezioni iniziato alle 21.15 e il prezzo del biglietto è di 3,50 euro