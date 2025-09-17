Brunello
A Brunello una serata per scoprire l’accoglienza familiare
Il 15 ottobre presso Elmec Bistrot un incontro aperto e gratuito (con iscrizione obbligatoria) sul tema dell’affido e dell’affiancamento familiare
15 Ottobre 2025 - 10 Ottobre 2025
Un’occasione per ascoltare, raccontare e avvicinarsi al mondo dell’Affido e dell’Affiancamento Familiare: è la serata in programma mercoledì 15 ottobre dalle 18.30 alle 21.00 presso Elmec Bistrot, via Pret 1 a Brunello. L’iniziativa si rivolge a chi vive già l’esperienza dell’accoglienza e a chi desidera conoscerne opportunità e significato. Il filo conduttore sarà il valore delle relazioni, ricordando che ogni incontro ha il suo sapore e ogni legame la sua ricetta.
La partecipazione è libera e gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro venerdì 3 ottobre per motivi organizzativi.
