Corso di Cicloescursionismo in Mountain bike: al via una nuova edizione organizzata dal CAI Varese

Il Club Alpino Italiano – Sezione di Varese – presenta una nuova edizione del Corso di Cicloescursionismo in MTB, rivolto a tutti coloro che amano la montagna e desiderano esplorarla in modo attivo e consapevole, utilizzando la mountain bike come strumento di avvicinamento e conoscenza del territorio.

Il corso è pensato per chi vuole approfondire le competenze tecniche e la conoscenza dell’ambiente montano, imparando a muoversi in sicurezza lungo sentieri e percorsi naturalistici, nel rispetto della natura e con spirito di condivisione.

La presentazione ufficiale del corso si terrà martedì 9 settembre 2025 alle ore 21:15, presso la sede del CAI Varese, in via Speri della Chiesa Jemoli, 12 – Varese. Durante la serata verranno illustrati i contenuti del programma, le uscite pratiche, il calendario e le modalità di iscrizione.

Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale del CAI Varese al seguente link: https://www.caivarese. it/corso/cicloescursionismo- ce2

Un’occasione per avvicinarsi a un modo nuovo di vivere la montagna, con consapevolezza e passione.