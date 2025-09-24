Sesto Calende ricorda Celestino Zonca con il concorso corale internazionale

Sabato 27 settembre 2025 a Sesto Calende si terrà la seconda edizione del Concorso per Formazioni Polivocali “Celestino Zonca”, una serata che unisce musica e memoria. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco, Comunità Pastorale, Associazione Commercianti e Coro Alpino Sestese ed è dedicata a una figura che ha segnato la storia culturale della città.

Celestino Zonca, ipovedente fin da giovane, studiò musica all’Istituto dei Ciechi di Milano fino a conseguire il titolo di Accademico. A Sesto Calende mise a disposizione il suo talento con generosità: fondò e diresse il Coro Alpino Sestese, suonò come organista per oltre sessant’anni all’Abbazia di San Donato, partecipò alla Banda di Stunàa, diventando un punto di riferimento per la comunità. Amato per l’umanità e la disponibilità, era noto anche per il carattere «croccante e scherzoso» (per usare le parole del maestro Boni. ndr.), capace di unire le persone attorno alla musica.

Nel 2008 affidò la direzione del Coro Alpino Sestese a un allievo, il maestro Luca Boni, lasciando come messaggio il valore di cantare insieme nel segno dell’amicizia e della solidarietà.

I cori all’Abbazia

Alla gara parteciperanno cinque cori: I Cantori delle Cime di Lugano, il Coro Voci del Rosa di Busto Arsizio, il Coro di Uri dalla Sardegna, il Coro Ai Preat di Busto Arsizio, il Coro Anemone di Ispra. La giuria sarà composta da Marco Maiero (presidente), Sonia Spinello, Ugo Cismondi, Enrico Di Maira e Luca Boni, attuale direttore del Coro Alpino Sestese. L’appuntamento è alle 20.45 nella Chiesa dell’Abbazia di San Donato, luogo che accompagnò la vita musicale di Zonca.

«Il concorso sarà occasione di musica, memoria e incontro: un modo per proseguire l’eredità del Maestro Zonca, trasformando il suo amore per il canto in un dono condiviso con tutta la comunità – commenta il Coro Alpino Sestese -. Un particolare ringraziamento va alla cooperativa la proletaria nella persona del suo presidente Lelio Varallo e all associazione Pensionati Sestesi, che grazie alla generosa benefattrice Paola Vocaturo hanno contribuito al finanziamento dei premi del concorso. Il loro gesto conferma quanto la comunità di Sesto Calende sia ancora oggi profondamente legata al Maestro Zonca e ai valori da lui trasmessi».