Enigmi e creature magiche, ogni giovedì una nuova avventura alla Biblioteca Frera di Tradate

Ogni giovedì una “Library Escape” per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni: gioco, logica e fantasia tra gli scaffali della biblioteca. Partecipazione gratuita ma è necessaria l’iscrizione

09 Ottobre 2025 - 18 Dicembre 2025

Fino al 18 dicembre, ogni giovedì alle 18, la Biblioteca Frera apre le porte a un’avventura pensata per stimolare logica, intuito e spirito di squadra. L’iniziativa si chiama “Lezione di cura delle creature magiche” ed è una vera e propria Library Escape, ovvero un gioco a enigmi ambientato tra gli scaffali.

Un’avventura tra libri magici e misteri da risolvere

La proposta è rivolta a piccoli gruppi di ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, che saranno chiamati a risolvere enigmi nascosti in speciali volumi. Non ci sono stanze chiuse o lucchetti da aprire: la biblioteca stessa diventa uno spazio da esplorare, con indizi da scoprire e libri da trovare per proseguire nella missione.

Ogni squadra può essere composta da un massimo di cinque partecipanti. La sfida consiste nel completare il percorso logico e narrativo nel minor tempo possibile, passando da un libro all’altro fino alla soluzione finale.

Imparare divertendosi

Oltre al divertimento, l’obiettivo dell’attività è promuovere la conoscenza della biblioteca in modo coinvolgente e creativo. I giochi sono pensati per sviluppare capacità logiche e cooperative, in un contesto sicuro e stimolante.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione: è possibile riservare il proprio posto telefonando al numero 0331 841820 o recandosi direttamente al banco prestiti della Biblioteca Frera.

