Dallo swing al liscio, lo sci club di Cassano Magnago festeggia cinquant’anni

Tre giorni a base di musica, ballo e gastronomia (e la presentazione di un libro celebrativo) in via 1° maggio per festeggiare il cinquantenario della società, punto di riferimento degli sport invernali della città

Lo Sci Club Cassano Magnago compie cinquant’anni anni e festeggia per un intero week end.

Tutto iniziò per l’iniziativa di nove appassionati, uno dei quali, Sergio Canavesi, fu nominato primo presidente del sodalizio nato soprattutto per portare i bambini sulla neve.

«Uno sci club, per così dire autoctono, che non ha mai modificato la sua natura e i suoi principi portati avanti anche dai successivi cinque presidenti, l’ultimo, attualmente in carica, Davide Dalla Dea. C’è sempre stata anche una buona squadra agonistica la quale, pur senza particolari pretese, si è rivelata però importantissima per tenere alta la spina dorsale della società. Alcuni giovani atleti, terminata la carriera sono diventati maestri e poi allenatori della stessa squadra, fra i quali Roberto Pasquale, Bruno Ferioli e Matteo Lavazza», raccontano.

Il programma

Così, a partire da venerdì 24 giugno, fino a domenica 26 lo sci club ha organizzato degli eventi che coinvolgeranno non soltanto i tesserati, ma l’intera cittadina, all’area feste di via 1 maggio.

Si parte venerdì 24 giugno, con lo stand gastronomico alle 19.00, cui seguirà il concerto della “Urlo Band” (alle 22).

Stesso programma per sabato 25 giugno: alle 20.30 il palco sarà tutto per lo swing show con Escuderia Swing. Alle 22 il testimone passerà al rock’n’ roll anni Cinquanta con l’esibizione di The Goose Bumps.

Il clou delle celebrazioni si toccherà domenica 26 quando, alle 10.45, ci sarà la presentazione del libro che racconta la storia del cinquantenario della società. Interverranno le autorità locali e alcuni personaggi dello sci, tra cui il presidente del comitato regionale Fisi Alpi Centrali Gian Franco Zecchini.

Alle 16 è in programma la gara di ballo organizzata dalla scuola Perfecta Combinaciòn. Dopo la consueta apertura dello stand gastronomico delle 19; infine, alle 20.30, la serata danzante con liscio, balli di gruppo e tanto altro.

Tradizione e futuro

Uno sci club sostenuto dalla tradizione che passa di generazione in generazione proprio come una grande famiglia. Gli attuali Consiglieri facevano parte di quei principianti che ogni sabato mattina all’alba, tra gennaio e febbraio, salivano sul pullman per seguire il corso di sci organizzato per loro.

E tutto, oggi, è come allora. Anzi, il numero di circa quattrocento tesserati è destinato ad aumentare poiché lo sci organizzato sta tornando protagonista proprio come gli anni Settanta-Ottanta, quando dalle città partivano decine e decine di bus vero le stazioni sciistiche.