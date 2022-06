“Il gusto della solidarietà”, una cena benefica alla Soms di Caldana

“Il gusto della solidarietà”: così è stata denominata la cena benefica, organizzata dall’associazione “Merisha for Kenia odv” in collaborazione con il Teatro del Noce, per sabato 25 giugno alle ore 20 presso il salone teatro della Soms di Caldana. Sarà un percorso di gusti e colori che abbraccia la tradizione mediterranea con gli antichi sapori africani, a favore dell’associazione che sostiene l’istruzione dei bambini di un villaggio del Kenia.

L’obiettivo è quello di ultimare la costruzione della nuova mensa scolastica. Dietro questa iniziativa ci stanno dei legami solidi tra i volontari e le famiglie del villaggio. Erano solo quaranta i bambini che potevano frequentare la scuola, peraltro fatiscente, quando Francesca Tria di Caldana conobbe Merisha, una bimba del villaggio, affetta da malformazione cerebrale. Fu amore a prima vista che non si limitò alle sue cure, ma spaziò nell’ambiente circostante, grazie ad una rete di amici che ora fanno parte dell’associazione, costituita nel gennaio 2020.

Il sostegno di tante persone permette la frequenza della scuola ora a 165 bambini dai 3 agli 11 anni, grazie alla presenza di cinque maestre (miracolo dell’entusiasmo e dell’intelligenza di chi crede nel progetto). Gli spazi sono ora rinnovati, costruite sei aule, quattro servizi igienici, una tanica d’acqua. Manca solo la mensa. Sabato chi vorrà assaporare con la cena anche la gioia che offre questo progetto può telefonare a Francesca (3389622594). Si può aggiungere sempre un posto a tavola!