Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del 2, 3 e 4 settembre

C’è ancora tanta voglia d’estate in questo primo fine settimana di settembre. A Castiglione torna il tradizionale appuntamento con la Fiera del Cardinale, il quartiere di sant’Ambrogio a Varese è pronto alla grande festa di piazza. Appuntamento con i grandi documentari dedicati all’archeologia con Varese ArcheoFilm e poi mostre, concerti e passeggiate nella natura.

VIZZOLA TICINO – Settembre a tutto gusto da Sbevizzola. Tappa ideale per un pranzo, una cena o una merenda all’aria aperta con la famiglia o in compagnia, Sbevizzola sarà aperto per tutto il mese di settembre – Tutte le informazioni

BAMBINI – Domenica 4 settembre a Gallarate arriva “Bimbi al volante”. L’evento dedicato a tutti i bambini per imparare le regole sulla sicurezza stradale divertendosi. Promosso da Toys Center in collaborazione con la Polizia di Stato – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Bello in Busto. Birrifici artigianali, street food, musica e spettacoli al Museo del Tessile di Busto Arsizio. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, infatti, potremo partecipare al Festival delle Birre Artigianali, abbinato al miglior Street Food da tutta Italia, il tutto accompagnato da musica, concertini e l’atteso ritorno al Museo del Tessile della Silent Disco – Tutte le informazioni

EVENTI

MOTORI – Varese Green Motors, la mobilità sostenibile va in scena in piazza Montegrappa. Domenica 4 settembre tra le 10 e le 19 la kermesse dedicata a veicoli elettrici e ibridi plug-in con possibilità di test ma anche di sfide su una superpista telecomandata – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Una domenica a Porto Ceresio per recuperare la spazzatura dal Lago di Lugano. L’evento punta a diffondere la coscienza e il rispetto per l’acqua dolce, risorsa fondamentale naturalmente rara e minacciata dai comportamenti umani – Tutte le informazioni

VARESE – A Villa Mylius la stagione si chiude con una giornata di musica e divertimento. Coperte nel prato per godersi appieno una giornata all’insegna del completo relax – Tutte le informazioni

BRUSIMPIANO – A Brusimpiano tre giorni di eventi raccontano l’incredibile avventura di Antenna 3 Lombardia. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre Brusimpiano ospiterà “Ti ricordi quella sera?” – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Riconoscere piante e fiori, a Viggiù un corso di botanica con Naturalis Insubria. Sabato 3 settembre una giornata per scoprire segreti e curiosità del regno vegetale nelle sue innumerevoli forme – Tutte le informazioni

SACRO MONTE – “Camminiamo vicini – Insieme è più bello” lungo la Via Francisca del Lucomagno – La Via Francisca del Lucomagno, come l’anno scorso, aderisce all’iniziativa “Ora viene il bello” lanciata dell’Ufficio Nazionale per il Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Buon cibo, musica e il bello della valle Olona, SpazioZero e i Calimali di nuovo insieme. Domenica 4 settembre nell’area dei Calimali a Fagnano Olona tornano gli eventi di SpazioZero Gruppo Giovani, con un aperitivo, la proiezione del derby Milan-Inter, musica e un pranzo in compagnia – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Una domenica benefica a Castiglione Olona grazie al vino “Il Collegiata”. Francesco Nutricati, vignaiolo per passione, donerà nuovamente al Museo 100 bottiglie del merlot che, con le sue cure amorevoli, produce sui ronchi della Collegiata – Tutte le informazioni

VARESE – Varese ArcheoFilm: conto alla rovescia per la quinta edizione della rassegna internazionale. Il patrimonio archeologico protagonista dal 1 al 4 settembre presso la tensostruttura dei Giardini Estensi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La Festa dello Sbaracco nel fine settimana di Busto Arsizio. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Confcommercio, del Distretto Urbano del Commercio, del Comitato Centro Cittadino e dell’Associazione di Sacconago Artigiani, Commercianti & Co – Tutte le informazioni

VALLE D’AOSTA – Un abbraccio tra Varese e il Forte di Bard per raccontare i piccoli borghi. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre al Forte di Bard, in Valle d’Aosta, si svolge la prima edizione del festival “Intrecci, le voci dei territori”. Sabato 3 per raccontare i piccoli borghi saranno protagonisti Nathalie Grange direttore di Aostasera e il nostro direttore Marco Giovannell – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno ai blocchi di partenza Terra Mater, festival per il futuro del pianeta. Un mese intero di eventi dedicati all’emergenza climatica, ambientale e sociale, organizzati coralmente dalla cittadinanza attiva di Saronno, con il patrocinio delle istituzioni e delle comunità religiose cittadine – Tutte le informazioni

COSA FARE NEL WEEKEND SUL LAGO MAGGIORE – Una gara in Graziella fino al Mottarone, concerti, spettacoli per bambini e sagre: settembre sul Lago Maggiore inizia con un ricco fine settimana – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

CASTIGLIONE OLONA – Appuntamento nel centro storico di Castiglione Olona con la Fiera del Cardinale. Domenica 4 settembre appuntamento con il tradizionale mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che dal 1978 si svolge dalle 9.00 alle 18.30 ogni prima domenica del mese – Tutte le informazioni

VARESE – Il quartiere di sant’Ambrogio a Varese si prepara alla grande festa di piazza di domenica 4 settembre. Quarta edizione della manifestazione nata per valorizzare bellezze e peculiarità del rione e che è diventata un appuntamento atteso. Ricco il programma. Per arrivare ci sarà la navetta gratuita da piazzale De Gasperi – Tutte le informazioni

MARNATE – A Marnate quattro giorni di festa per la sagra di Santa Maria Nascente. Dal 2 al 5 settembre al centro sportivo di Nizzolina stan gastronomico e una serie di eventi – Tutte le informazioni

MALNATE – Pronta a partire la 75esima Sagra Settembrina di Malnate, nel ricordo di Albino Ambrosetti. L’evento di inizio settembre all’oratorio di Malnate festeggia quest’anno la 75esima edizione e propone un programma ricco di eventi e proposte gastronomiche – Tutte le informazioni

ANGERA – Musica, allegria e solidarietà: ad Angera la Bruschera è in festa. In funzione lo stand gastronomico e il tradizionale banco di beneficenza. L’appuntamento è questo fine settimana – Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Prospiano, Nizzolina, Gerbone e Marnate, tornano le sagre di settembre. Attesa per il ritorno delle sagre di settembre in valle Olona: le locandine e i programmi delle feste di Nizzolina, Gerbone, Prospiano e Marnate, dove non mancheranno momenti religiosi e altri di festa – Tutte le informazioni

MUSICA

BUSTO ARSIZIO – Una serata con i Mandolinisti Bustesi al parco di Villa Ottolini-Tosi. Protagonisti della serata sarà il duo Bonizzoni-Calvi che proporrà musiche di Hamilton de Hollanda – Tutte le informazioni

CANTON TICINO – La 46° edizione di Ceresio Estate si chiude a Tesserete con l’ensemble “Voces Suaves”. L’ultimo appuntamento della stagione è in programma venerdì 2 settembre nella chiesa di Santo Stefano – Tutte le informazioni

SPORT

BASKET – Openjobmetis, porte aperte ai tifosi per l’allenamento del 3 settembre. La seduta di sabato 3, prevista dalle 11,30 alla Enerxenia Arena, sarà la prima a Varese a “porte aperte” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Una mostra, un catalogo e un evento per i dieci anni di Wg Art. L’associazione culturale festeggia dieci anni di attività a Villa Mirabello sabato 3 settembre dalle 17.30. Per l’occasione sarà presentato il catalogo – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona “Le streghe della notte”, una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. La mostra, organizzata dal circolo culturale Masolino da Panicale, sarà visitabile dal 3 al 18 settembre ogni sabato e la domenica – Tutte le informazioni

VARESE – Al Camponovo del Sacro Monte la mostra personale di Carla Pugliano. La rassegna Stanze d’Artista accoglierà infatti, dal 3 al 25 settembre, le opere della pittrice varesina, una serie di ritratti a olio di grande forza espressiva sospesi tra surrealismo e iperrealismo, in cui abbondano i riferimenti al Mito e alla classicità – Tutte le informazioni

VARESE – I “gioielli della fede” in mostra per la Festa della Comunità. La suggestiva sede espositiva ospita una mostra-demo di progetti di arte orafa contemporanea ispirati al Sacro Monte di Varese – Tutte le informazioni

ASCIANO (SIENA) – Le Crete di Siena nelle opere di Anna Sala in mostra. L’artista varesina protagonista dell’esposizione nella Sala del Granduca dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

MARCHIROLO – Cinema all’aperto al parco Camiliani di Marchirolo per il film “Sulle ali dell’avventura”. Il film avventuroso, ispirato a una storia vera, sarà proiettato venerdì 2 settembre alle ore 21 per la rassegna Esterno Notte di Filmstudio 90 – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – La voce della fisarmonica, Betty Colombo in scena a Cazzago Brabbia. Domenica 4 settembre alle 20.45 appuntamento in piazza della Chiesa – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA‘

VARESE – “Cani da favola”, alla Ubik in anteprima il calendario 2023 per il Canile di Varese. La vendita del calendario – che potrà essere acquistato il 3 settembre – sosterrà le spese necessarie per il mantenimento, le cure e il percorso riabilitativo comportamentale degli ospiti del canile – Tutte le informazioni