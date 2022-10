A Luino ospedale, frontalieri e lavoro al centro di un incontro con i cittadini

L’appuntamento, promosso dal gruppo Azione civica per Luino, è per sabato 22 ottobre. Modera l’avvocato Furio Artoni: “un primo passo verso una tavolo tecnico”

Sabato 22 ottobre, a partire dalle 11:00 a Palazzo Verbania, il gruppo “Azione Civica per Luino e Frazione” – guidato dal consigliere comunale di Luino Furio Artoni – promuove un incontro con i cittadini per parlare di ospedale, commercio, imprese e, alla luce delle nuove riforme fiscali, di frontalieri. Sarà «un’ occasione per presentare progetti e discutere di strategie a fronte di una situazione del luinese particolarmente delicata» spiega lo stesso Artoni, moderatore dell’incontro.

All’evento interverranno «parti sociali direttamente coinvolte e partecipi della situazione», tra cui il medico cardiologo Franco Compagnoni, l’imprenditore Giovanni Locatelli, il presidente dell’associazione Commercianti Franco Vitella e il presidente dei Comuni di Frontiera Massimo Mastromarino.

«In questo incontro coi cittadini e i rappresentanti delle istituzioni si vuole incominciare un primo passo verso la creazione di un tavolo tecnico che progetti un’uscita dalla crisi e un recupero del territorio luinese anche da un punto di vista imprenditoriale, con proposte concrete anche controcorrente ma che portino tutta la zona di frontiera a recuperare spazi e tempi perduti. C’è bisogno di tutti – continua il consigliere Artoni -. Bisogna andare avanti. Si parlerà anche di zona franca e di detassazione delle imprese. Sono stati invitati tutti i Sindaci del piano di zona e i rappresentanti regionali e nazionali del territorio perché possano raccogliere i progetti e le idee da portare nelle sedi istituzionali».