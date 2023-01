Passeggiata in notturna alla scoperta della “Cometa di Neanderthal”

Sabato 28 Gennaio, appuntamento a Bregazzana (in Piazza Don Essi alle ore 20) per partire alle 20:15 alla scoperta della cometa C/2022 E3 ZTF, soprannominata “la cometa di Neanderthal”. Il gruppo salirà fino al monte Chiusarella (915 m) per cercare di osservare la cometa, se le condizioni meteo lo consentiranno.

Questa cometa è particolarmente interessante perché il suo primo passaggio è avvenuto circa 52.000 anni fa e probabilmente non tornerà mai più a “viaggiare” nei nostri cieli. Il gruppo salirà fino al monte Chiusarella (915 m) per cercare di osservare la cometa, se le condizioni meteo lo consentiranno. L’escursione è aperta a tutti, sia principianti che esperti, ed è l’occasione perfetta per ammirare uno spettacolo unico e raro della natura.

Il percorso tra andata e ritorno è di circa 10 km con un dislivello di circa 400 metri, l’ultimo tratto per salire sulla vetta (circa 300 metri di percorso) è più impegnativo per la pendenza un po’ più accentuata rispetto al sentiero. Per chi lo desidera sarà possibile cenare (gradita e consigliata la prenotazione) alla locanda di Bacco, anche eventualmente con pizza.

Si raccomanda:

– scarponcini e bastoni da trekking

abbigliamento invernale e non dimenticate i guanti.

-torcia.

-Siamo all’interno del Parco Campo dei Fiori e i cani devono essere tenuti rigorosamente al guinzaglio.

Per una maggiore vostra sicurezza vi chiediamo di ascoltare i consigli dei vostri accompagnatori. La partecipazione è di 5 euro e comprende vin brûlé o te caldo al rientro.

PER PARTECIPARE BISOGNA COMPILARE IL MODULO AL LINK SOTTOSTANTE UNO PER OGNI ADULTO

Foto di repertorio