Eventi per bambini nel weekend del 26, 27 e 28 maggio tra Varese e provincia

Sole, caldo e temporali in questo ultimo fine settimana di maggio che propone ai bambini tante feste, anche e soprattutto in vista della fine della scuola, ma anche speciali esplorazioni in natura, manifestazioni colorate laboratori, storie e spettacoli da vivere in famiglia, genitori e figli insieme.

In caso di maltempo è meglio verificare la conferma degli eventi con gli organizzatori.

EVENTI

AZZATE – Sabato lo Stendipanni compie 2 anni e festeggia in mattinata con la Band The raw boys e il clown Pallina. Il ricavato della giornata e di tutta la settimana del mercatino delle Mamme in cerchio di Azzate sarà donato per l’alluvione in Emilia Romagna – I dettagli

CISLAGO – Sabato e domenica, nell’area esterna della scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”, torna il tradizionale appuntamento con Happiness, l’evento dedicato all’infanzia e alle famiglie, con un calendario ricco di iniziative ricreative ed eventi per grandi e piccini – Il programma

VARESE – La Scuola materna Cattaneo festeggia 80 anni con le famiglie di Valle Olona sabato e domenica con spettacoli, picnic e convivialità da condividere tra famiglie di ieri, oggi e domani – Tutte le informazioni

BODIO LOMNAGO – Sabato e domenica si celebrano due giorni di Festa per i 125 anni dell’Asilo Sant’Anna. La storia dell’asilo in mostra tra film, storie, spettacoli e momenti conviviali per tutta la comunità – Scopri i dettagli

PARABIAGO (MI) – Torna sabato sera la Mezzanotte bianca dei bambini. Dalle ore 18 e fino alle 24 una serata di giochi, spettacoli e divertimento in famiglia per le strade di Parabiago – Scopri di più

CASTELSEPRIO – Domenica a Castelseprio torna il mercatino dei bambini “Piccoli imprenditori/imprenditrici crescono” e dà il via a un mese di eventi per l’Associazione del Seprio – L’iniziativa

TRADATE – Sabato sera il Gruppo Astronomico Tradatese sarà al belvedere vicino alla Sala Civica con diversi telescopi per osservare la volta celeste – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Torna domenica la “Corsa della speranza” promossa dall’associazione Bianca Garavaglia e i cui fondi verranno destinati alla ricerca e alla cura dei tumori pediatrici. Per i bambini giochi e attività nel cortile della biblioteca – L’evento

CAIRATE – Sabato e domenica a Cairate rivive il mondo dei longobardi con conferenze, ricostruzione di ambienti e attività per grandi e bambini – Il programma

LEGNANO – C’è il Palio di Legnano questo weekend per rivivere la battaglia tra la Lega Lombarda e l’esercito imperiale del Barbarossa tra sfilate, sbandieratori e gare – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – In occasione di Botteghe Aperte le vie del centro paese saranno chiuse al traffico e ci sarà spazio per bancarelle, stand, punti ristoro e intrattenimento per grandi e piccini – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Domenica la giornata di Porte aperte all’osservatorio astronomico del Campo dei Fiori si concentra sulle “Fake news in campo scientifico” con iniziative per adulti e laboratori didattici per bambini – Tutte le informazioni

SPORT

LOZZA – Sabato mattine per le strade di Lozza c’è Run4fun, la terza edizione della Color run di Lozza attesissima dai bambini e non solo. L’evento è promosso dai genitori per la Festa si fine anno della scuola primaria. Iscrizioni ancora aperte – Come partecipare

SUMIRAGO – Dal 21 al 28 maggio la Proloco, gli Alpini e le società sportive coordinate dal Comune propongono la “Festa dello sport a Sumirago”: 14 attività sportive che presenteranno le loro attività attraverso tornei, saggi, pomeriggi danzanti e raduno nazionale di tiro con l’arco – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

GAVIRATE – Passeggiata dal Chiostro di Voltorre al Ponte del Diavolo risalendo il Tinella. La passeggiata, che si terrà il prossimo 28 maggio, è organizzata dall’Associazione Gavirate tra Parco e Lago – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Un’escursione tra “Suoni e Rumori del bosco di notte”

Percorso ad anello di circa 4 km su sentieri di facile percorrenza adatto alle famiglie con bambini dai 6 anni in poi – Come partecipare

CERRO MAGGIORE (MI)– Per il ciclo “Il Circuito Podistico dei Mughetti” del Parco dei Mughetti domenica a Cantalucpo di Cerro Maggiore c’è una marcia campestre non competitiva di 4 e 10 chilometri per tutte le età – L’iniziativa

OLGIATE COMASCO (CO) – Sabato sera il Parco del Lura propone “Il bosco di notte” un’escursione guidata a partire dall0ingresso Parco Sorgenti – Scopri di più

PARCO DEL LURA – Domenica si celebra la Giornata del Verde pulito con cinque iniziative all’interno della Valle del Torrente Lura – I dettagli

LAVENO MOMBELLO – Sulle rive del Lago Maggiore c’è l’unico labirinto di camelie in Italia. Lo ha realizzato Enrico Gasparini e oggi richiama migliaia di persone all’anno. L’unica regola per accedere? “Può entrare solo chi ama le piante e gli animali” – Scopri di più

LOMAZZO – A Lomazzo riapre ogni domenica il Centro per la biodiversità del Parco del Lura. Dal 16 aprile al 25 giugno: ogni domenica il Centro biodiversità a Lomazzo è aperto dalle 15 alle 19 – Tutti gli appuntamenti

MAMMA E PAPA’

VARESE – La risposta delle istituzioni al disagio dell’età evolutiva in un seminario interattivo. Lo psicologo e psicomotricista Giuseppe Nicolodi sabato 27 maggio è a Varese per proporre buone pratiche di osservazione e relazione educativa – Scopri di più

GERENZANO – Venerdì sera al Teatro San Filippo l’incontro-testimonianza “Lasciami volare”, dedicato a ragazzi e genitori, con Carolina Bocca e Gianpietro Ghidini della Fondazione Ema PesciolinoRosso. Ingresso gratuito – Leggi qui

CASTRONNO – Il comitato genitori propone “Gamers”, una serata gratuita sul del rapporto tra giovani e videogiochi martedì 30 maggio – L’iniziativa

