“Gamers”, a Castronno si parla del rapporto tra giovani e videogiochi

Evento é organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale ed é stato fortemente voluto dal comitato genitori

Come e quanto possono influire i videogiochi su bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni? Per rispondere alla domanda a Castronno si terrà l’incontro libero e gratuito “Gamers”.

L’evento é organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale ed é stato fortemente voluto dal comitato genitori viste le problematiche riscontrate fra i bambini e ragazzi. Il comitato genitori sta iniziando a promuovere nuove attività per la scuola dopo gli anni di fermo dovuto al covid.

Interverrà la pedagogista, coach umanista, arteterapista e formatrice Moira Minurri.

«Invitiamo tutti a partecipare – spiegano gli organizzatori -, anzitutto per conoscere un mondo che riguarda i vostri ragazzi e poi per sostenere le iniziative del comitato che lavora per il bene della scuola e dei nostri figli».

L’appuntamento è per martedì 30 maggio alle ore 20.45 alla scuola secondaria “De Amicis”.