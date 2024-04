A Tradate si celebra il centenario della morte di Giacomo Matteotti

Venerdì 5 aprile alle 21 a Villa Truffini, una serata per ricordare il deputato socialista ucciso nel 1924 dai fascisti. Interverranno Fabio Minazzi e Giuseppe Nigro, presidente del Comitato provinciale nato per celebrare Matteotti e il suo pensiero politico

Il deputato socialista Giacomo Matteotti, di cui quest’anno si celebra il centenario della morte, sarà ricordato a Tradate con una serata in programma venerdì 5 aprile alle 21 a Villa Truffini.

L’incontro nasce nell’ambito delle iniziative programmate e coordinate dal Comitato varesino “Giacomo Matteotti per il centenario 1924-2024” a cui aderiscono numerosi esponenti del mondo della cultura, della politica e dell’associazionismo provinciale si sono riuniti per promuovere li vari eventi organizzati in tutta la provincia.

Interverranno Fabio Minazzi, docente dell’Università dell’Insubria, che parlerà del riformismo radicale di Matteotti, e il presidente del Comitato provinciale Giuseppe Nigro, che illustrerà la figura e l’attualità del pensiero politico del deputato ucciso nel 1924 dai fascisti.

La serata di Tradate – a cui hanno aderito i sindaci, l’Anpi, l’Acli, il Pd e il Psi e la lista civica Partecipare sempre – è ad ingresso libero

Qui la locandina della serata