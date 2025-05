A Varese l’Antico Mercato Bosino per San Vittore

Nel mese di Maggio, il giorno 8, si celebra a Varese la Festa Patronale di San Vittore. L’Antico Mercato Bosino, tradizionale appuntamento con l’antiquariato e il collezionismo della seconda domenica di ogni mese, quest’anno anticipa la sua data dall’11 all’8 per celebrare la festività cittadina.

Nell’ambito delle manifestazioni del “San Vittore Festival”, quest’anno alla sua terza edizione, la presenza del Mercato Bosino con le sue bancarelle rappresenta un evento significativo per due aspetti: quello di animare le vie del centro con la vasta proposta di oggetti antichi, usati e da collezione, e quello di ricreare l’autentica atmosfera delle Fiere.

Fiere che storicamente nascono, come i mercati, proprio intorno alle Basiliche e ai Santuari, quando la gente in festa per il proprio Patrono si riuniva cercando svago e occasioni.

L’antica tradizione si rinnova oggi grazie ai commercianti dell’Antico Mercato Bosino, e Varese ritrova l’atmosfera del suo passato di crocevia di commerci, per la gioia dei suoi cittadini e di tutti quelli che desiderano unirsi alla festa.

Le bancarelle saranno in Corso Matteotti, piazza Carducci, via Marconi, dalle ore 8.00 alle 18.30

