Dal palco alla pista: il LatinFiexpo accende le notti di Rescaldina
Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina
Prosegue il ricco programma del LatinFiexpo, il villaggio del divertimento che anima le notti estive di Rescaldina fino al 7 settembre.
Prezzi e promozioni
Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 2,50 euro
Martedì (serata dedicata alle donne)
- Donna 2 euro
- Uomo 7 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)
Venerdì
- Donna 6,50 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)
- Uomo 7,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
Sabato
- Donna 6,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
- Uomo 8,00 euro (6,50 euro per ingressi entro le ore 21)
Domenica
- Donna 5 euro (4 euro per ingressi entro le ore 21)
- Uomo 7 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
Bambini fino a 12 anni: omaggio
L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo
Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335
