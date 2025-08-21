Varese News

Dal palco alla pista: il LatinFiexpo accende le notti di Rescaldina

Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina

LATINFIEXPO 2025
Sagre, Fiere e Feste

21 Agosto 2025 - 26 Agosto 2025

Prosegue il ricco programma del LatinFiexpo, il villaggio del divertimento che anima le notti estive di Rescaldina fino al 7 settembre.

Prezzi e promozioni

Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 2,50 euro

Martedì (serata dedicata alle donne)

  • Donna 2 euro
  • Uomo 7 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)

Venerdì

  • Donna 6,50 euro (5 euro per ingressi entro le ore 21)
  • Uomo 7,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Sabato

  • Donna 6,50 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)
  • Uomo 8,00 euro (6,50 euro per ingressi entro le ore 21)

Domenica

  • Donna 5 euro (4 euro per ingressi entro le ore 21)
  • Uomo 7 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Bambini fino a 12 anni: omaggio

L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo

Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335

LATINFIEXPO: l’estate latina di Rescaldina tra salsa, churrasco, artigianato e divertimento per tutta la famiglia

21 Agosto 2025
di

